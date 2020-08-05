初度遊｜港男爆喊原來有故事　最靚監製周雅霏：佢擔心影響節目

周雅霏(Faye)每次都係以外購形式與ViuTV合作，她透露其實《初度遊》其實早在2018年已完全拍攝。(flywithfaye@ IG圖片)

ViuTV嘅《初度遊》搵嚟三位男素人獻出佢哋嘅第一次旅行，無論係單親家庭嘅阿楓、抑或年過70嘅洪叔都充滿溫情，唔少網民都大讚節目製作用心，直到最近一集嘅30歲港男Tony，於大板青年旅舍因感到淒涼同危險而崩潰喊爆，引發不少網民討論，直指Tony係溫室長大嘅小baby，行為丟架等等，負評如潮。

《初度遊》監製周雅霏(Faye)本身都係一名旅遊達人，2018年下嫁大律師老公，去年生埋Ｂ，成為幸福媽媽。(IG@flywithfaye )

身為節目監製嘅周雅霏(Faye)，其實本身係一名旅遊達人，由nowTV嘅《霏雲闖蕩》、到ViuTV嘅《阿美利堅有外星人》、《婚姻五重奏》都係其作品，周雅霏接受《香港01》訪問時，對於Tony崩潰喊爆一事，她說：「因為佢住完京都民宿之後好想再住，所以先幫佢喺大板再book。拍嗰陣因為地方淺窄，所以得攝影師跟上房，打算拍完收工，點知攝影師突然打比我話唔係好掂，叫我上去睇睇，坦白講其實當下真係有少少嬲，但後來佢有講返自己嘅故事，呢個下集會播。」

Tony喺失控喊爆，周雅霏(Faye)坦言當初係有少少嬲，但亦明白每個人都有自己嘅故事，希望下集播出之後，可以為Tony平反。(影片截圖)

對於Tony引來網民批評，周雅霏表示有少少戥對方不值，希望下集節目出街後能為他平反。「自己都估唔到會有咁多負評，所以好擔心佢會受到網絡欺凌，但反而Tony同我講，話睇到新聞、評論，希望無影響到節目。其實我都希望佢嘅第一次外遊係開心，所以行程上都會俾啲意見佢。但或者係因為佢唔知京都同大板嘅民宿分別都可以好大，所以先會喊。」周雅霏笑言當初籌備節目時，都曾擔心搵唔到「目標」，畢竟香港人熱愛旅遊，加上以素人做主角，連佢自己都擔心會十分沉悶。她又指希望透過可令大家明白旅行並不一定是吃喝玩樂，就好似節目第一位主角阿楓，去的雖然只係越南，但因為與媽媽同行，所以充滿了關愛。

周雅霏話全個節目最蝦碌，應該係自己幫洪叔同女兒由英國飛法國時，book錯咗機票。（影片截圖）

同場加映：30歲港男Tony第一次

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再加映：Faye如何享受生活