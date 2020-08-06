森美擔正《過街英雄》塵封兩載終出土　造就TVB本年度最醒決定

無綫（TVB）翡翠台將於本月17日播出由森美、黃翠如主演的劇集《過街英雄》。其實劇集早已在倉底塵封足足兩年，之前曾有機會在上年年尾出街，但最後卻被抽起改播黃心穎、湯洛雯主演的《丫鬟大聯盟》，當時僅獲安排在海外推出，有指安排與社會氣氛緊張、警民關係欠佳有關，因為黃翠如在劇中起初是一名喜歡以武力解決問題的便衣警察。不過，《過街英雄》並非一般的警匪劇集，而是TVB少有的超級英雄故事。

塵封兩年的無綫劇集《過街英雄》由森美、黃翠如、江嘉敏和譚凱琪主演，於8月17日在翡翠台播出。（TVB）

《過街英雄》的最新宣傳片都好有西片味：

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《過街英雄》講述森美飾演的記者「星仔」，因為一次交通意外失去左耳，在美國專家的幫助下，移植了在白老鼠身上培植的耳朵，而老鼠的基因亦同時令他成為「老鼠俠」，擁有超人身手、聽力和嗅覺。能力愈大，責任愈大，但「星仔」本身賤格又縮骨，所以鬧出不少笑話。

森美在《過街英雄》有超人身手、聽力和嗅覺，原因是移植了在白老鼠身上培植的耳朵。（YouTube/@TVB USA Official）

《過街英雄》仲有黃翠如為查案色誘老闆的畫面：

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其實說《過街英雄》出土是TVB本年度最聰明的決定絕不為過，不單止是因為故事輕鬆、生鬼，非常適合在（疫情下的）暑假檔期播放，等大家可以暫時拋開壓力笑餐飽，更是因為擔正演出的森美向來形象風趣、正面，深受主婦和小朋友歡迎。

但最重要的因素始終是漫畫改篇的超級英雄片已有一段長時間未有在影院上畫，令「超英迷」睇完年初上映的《猛禽暴隊：解瘋小丑女》（Birds of Prey）、《喋血戰士》（Bloodshot）後「餓」一段時間，而MARVEL STUDIOS的《黑寡婦》（Black Widow）又未知會否因疫情一再延期，所以類似題材的本地劇集都可以令粉絲有「頂住先」的感覺。