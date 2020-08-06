星級老竇愛家中紮營氹細路開心　陳豪、陳展鵬客廳「開壇」鬥誇張

新冠肺炎（COVID-19）疫情嚴重，很多藝人的工作被迫取消，網上分享在家的日常生活時亦令豪宅曝光。陳展鵬與太太單文柔結婚後育有一女，錫囡囡錫到燶的他更特意在家搭營為愛女解悶。這個小營地用了粉紅色波波燈佈置，非常有心思。之不過大家的重點就落在展鵬的豪宅上，環境闊落、空間感十足，窗外更是一望無際的翠綠山景，景觀極之開揚。難怪連林子善都話：「你屋企大到可以放帳幕！」

點擊下圖逐格睇陳展鵬間靚屋，以及他一家的靚相：

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屋企可以放帳幕的又點只陳展鵬，一向投資有道的陳豪（Moses）持有大埔比華利山一個近2500呎的大單位，但為了三名子女可入讀港島區國際學校。他們舉家搬到港島，據指入住月租7萬的南灣嘉麟閣。陳豪就忙於拍劇賺錢養家，照顧家頭細務的重任就落在太太陳茵媺（Aimee）身上，Aimee經常在社交平台分享與子女在家中的點滴，從照片中可以看到他們的豪宅行簡約風，大廳以白色為主色調，牆上掛滿子女的合照。

屋企可以放帳幕的又點只陳展鵬，投資有道的陳豪的家中亦做到。（IG/ @aimeechan_official）

疫情前，一家五口還舉行了親子派對，與其他家長和小朋友見面，客廳的長梳化就算坐了8個人亦不覺得擠逼。而Aimee亦曾與一大班小朋友在家中整蛋糕，窗外是一遍翠綠山景，令人心曠神怡。雖然疫情下無法外遊，Aimee特意在家中客廳搭建帳幕望梅止渴。一家五口坐入去仍然非常闊落，帳幕大，更可以想像到Moses、Aimee家的客廳有幾巨形！

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