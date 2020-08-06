鄭秀文心痛安仔愛犬年邁多病　上治療課親為Lucky按摩拉筋如家人

每一個照顧過老狗的人，都明白那種隨時準備離別又心存盼望的忐忑心情，只願在牠餘下的日子裡盡力照料和陪伴，鄭秀文（Sammi）昨日在社交網站分享面對家中年邁多病的老狗Lucky可能隨時離去的心情，令愛狗之人心特別有共鳴。

Sammi非常疼鍚年邁的Lucky。（IG圖片／sammi_chengsauman）

Lucky是一隻德國牧羊犬，自細由Sammi老公許志安養大，Sammi非常愛錫Lucky，視牠如家人，經常在Sammi的社交網站出現。現年15歲的Lucky多病痛而且容易受傷，Sammi和安仔經常帶牠看醫生接受各種治療，Sammi還特意上治療課學習為愛犬Lucky按摩拉筋。

Sammi特地為Lucky請專人教她如何為正確地幫牠按摩。（影片截圖）

Sammi和安仔經常親自帶Lucky去看病。（影片截圖）

Lucky因為年邁多病，肌肉萎縮，經常失禁，無法自己轉身，家裡要有人全天候輪流照顧牠，以妨牠不慎弄傷，「基本上，現在家中不能一刻沒有人，因為Lucky非常容易撞倒或跌下，頭部有時一下子撞在地上或coffee table，有時又會沒精打采。有一次我只入了房一會兒，就聽到牠嗚嗚哀叫，我走出廳，一看，原來牠想轉身，但控制不了姿勢，頭部完全「卡」了在櫃上動彈不得。」

Lucky原本由安仔飼養，之後與Sammi共同飼養，牠陪伴二人多年。（IG圖片／andyhuichion）

Sammi昨晚在社交網站上傳Lucky的短片，片中的牠雙眼迷離，半躺半臥在地上，Sammi寫道：「Lucky 這個坐姿已經是極限，而且動作非常緩慢，（眼袋仔很明顯啊！）坐起來一會兒，就會非常非常累的倒到地顫（氈）上，但lucky仔總是會儘（盡力）力地嚐（嘗）試再嚐（嘗）試，有時會撞傷自己，所以我們必須時刻守著。Lucky 年紀很大，但意志亦大。牠不會說話，但牠的身體體語言顯示出精神意志很大。」

Lucky眼神迷離，情況令人擔憂。（IG圖片／sammi_chengsauman）

Sammi又指Lucky這幾天精神不算特別好，牠一向貪吃，但現在吃得不多，竟連以前可以吸引到牠的榴連，現在看到也沒大興趣，Sammi說特別懷念牠很貪吃的表情，「#珍惜每一天的相處#別離就在某天某時#心境跟著牠走😌#曾經照顧老狗的朋友們或者現在正在照顧老狗的朋友們一定明白起起伏伏的心境」。

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