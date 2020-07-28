星級美顏秘方│10位50歲女星獨門凍齡術　關詠荷暖宮食材有心得

不少90年代女星都陸續踏入50歲，包括在上月慶祝生日的莫文蔚和李嘉欣，但歲月似乎沒有在她們身上留下痕跡，無論身材和樣貌都保養得相當好，依然散發着女神的風姿，其實每位女術都有她的獨門凍齡術，一起來參考一下！

一代「玉女掌門人」周慧敏（Vivian），今年已經52歲，但皮膚依然白滑緊緻，身材比起少女身代更加苗條，仍然揹得起「女神」招牌。

有「玉女掌門人」之稱的周慧敏，如今52歲依然美麗！（IG圖片／vivianchowwaiman）

周慧敏凍齡術：

1.每星期1-2次運動，會跑步、健身、瑜珈、皮拉提等。

2.喜歡用純天然護膚產品，避免對皮膚造成太大負擔。

3.一週會敷1-2次面膜和眼膜。

4.注重皮膚清潔。

5.出門一定用防曬。

6.飲食方面，雖然不戒口但每餐只吃8分飽。

7.作息要定時。

更多Vivian靚相，點擊圖片：

+ 30 + 29 + 28

其他50歲以上女星保養心得，點擊圖片：

+ 40 + 39 + 38

關詠荷今年已經56歲，近年淡出幕前，數年前回歸TVB，與老拍檔歐陽震華合作《情逆三世緣》，顏值和演技都保持水準。關詠荷注重子宮保暖，女性｢宮寒｣容易令身形發胖、皮膚鬆弛而出現皺紋，「暖宮」是女人年輕的秘訣。

關詠荷雖然已經56歲，但保養得宜，若然復出相信仍有不少粉絲支持。（網上圖片）

關詠荷凍齡術：

1.多吃補氣暖宮食物，如核桃、蕃茄、洋蔥、棗類、花生、阿膠、羊肉等，能幫助保持氣血暢通、排解體內寒氣，適宜多吃。

2.避免身體受寒，她習慣早上喝1杯薑茶、暖牛奶，或用棗類、桂圓等焗水喝，暖身又養生。

3.護膚方面，選用全天然有機產品。

4.注重皮膚清潔，化妝後一定要卸妝卸得乾淨。

更多關詠荷靚相，點擊圖片：

+ 16 + 15 + 14

【同場加映】──李嘉欣50歲美貌依然 回顧大美人驚艷時光

+ 55 + 54 + 53

延伸閱讀：

【潮流日常】美魔女李若彤推介養生飲品 活血養顏增強免疫力

【星級日日瘦】莫文蔚50歲了！ 零老態靠5招練成逆天美腿