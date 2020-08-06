前TVB藝員37歲陳積榮患肺癌剩半年命　「希望走之前留番啲嘢！」

現年37歲的陳積榮（Jeff）於14年前參加TVB藝員訓練班後追隨演員夢，先後在TVB和HKTV拍過劇，近年亦有參與電影演出，不過近日卻不幸患上肺癌第四期，他昨日（5日）拍片透露可能只剩下半年時間，不少與他合作過的藝人們紛紛轉發留言，希望可以為Jeff打打氣。

（YouTube）

Jeff在影片中一開始就表示有壞消息要講：「我患上第四期肺癌。知道好多朋友都好關心我，所以藉此video，希望公開咁同大家update我嘅近況。」他坦言自己無煙無酒，而且經常打籃球和踢足球，一直未有任何身體問題，直到6月開始覺得肌肉痛：「6月尾嘅時候，我發覺背脊肌肉痛，起初以為係做gym拉親，之後立即去朋友度做物理治療，一星期後都未見好轉。」後來才去私家醫院檢查發現患上第四期肺癌。

（Facebook：陳積榮）

突如其來的病為Jeff帶來極大打擊，他哽咽說：「報告結果顯示我左邊下肺出現咗個6cmx5cm（嘅腫瘤）。證實屬於第四期肺癌，因為已經有擴散嘅迹象，醫生話可能得半年(命)。因為呢個病，我開咗一個時間掣，好似死亡筆記話你聽仲有幾多時間。」

Jeff坦言患病後要接受各種治療，在現在的經濟狀況下實在是難以負擔數以萬計的醫療費用，希望可以有人伸出緩手：「淨係標靶藥一代二代三代，一代兩萬蚊一個月，三代五六萬蚊一個月，仲未計其他醫療費用，我淨係聽到呢個數字已經沮喪，以我嘅積蓄冇可能承受得到，之前買嘅危疾，醫院加埋做嘅測試，已經冇咗70%，之前買咗10年嘅醫療計劃，剛剛上年又完咗，好無助。」

（Facebook：陳積榮）

病情已經去到第四期，Jeff坦言完全感受到人生的無奈和脆弱，是希望可以把握時間做自己未做的事情：「我聽森美大哥講，一個就死嘅人唔會去後悔自己做過啲乜，而係後悔自己冇做啲乜，哪怕我有時間一年、兩年，其實我真係唔怕死，touch wood 我仍然希望活下去，希望走之前都留番一啲嘢。」

森美亦有在Facebook留言為Jeff打氣：「人生很多道理都是明白很容易, 但能夠做到真的很難, 而他真是活出了自己的人生, 厲害！」有不少網民留言為他送上祝福，亦有人表示希望香港演藝人協會會長古天樂可以伸出緩手。

（Facebook：Sammy Leung）

Jeff之前在TVB曾拍劇2、3年，而且大多都是演閒角，之後他過檔去HKTV，在《惡毒老人同盟》中飾演李楓的敗家仔而留下深刻演出。他之後再內地拍網絡電影，又自資拍三部近乎「零成本」電影，包括《戀愛36D》、《最囧麻花》和《荒島屍變》，並於去年中籌備一部自編、自導、自演的電影《訓練班》。