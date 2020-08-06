「御用宮女」張韋怡今日確認不幸小產：希望你早些轉世得到幸福

TVB「御用宮女」36歲的張韋怡（Gogo）數月前被姑仔直指貪慕虛榮，更涉嫌私吞家翁給孫仔的100萬教育基金，供自己到北京讀書，而張韋怡之後亦有反擊對方，接受訪問時便怒斥對方自編自導自演，更稱「相關金錢我用母子生命發誓，$1也沒有拿過」。張韋怡老公Michael曾向《香港01》發錄音短訊為妻子辯護，力證妹妹指控無中生有：「我老竇嗰啲錢，嗰100萬就畀咗我、喺我度，佢（張韋怡）一啲都冇攞過，就係咁簡單！」力撐愛妻！

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今日傳來不幸消息，張韋怡與老公Michael育有一名5歲大的兒子Ashton，本來即將會再迎接一個新生命來臨，但Gogo今日在facebook出post說：「今天我們送你安心離開......哥哥也奉上祈願🙏🏻希望你早些轉世得到幸福，或者輪迴回來再做我們的家人，再續我們的緣份與愛！媽媽感謝你🙏🏻謝謝你讓我好好的活下去！因為你很勇敢，亦教會我勇敢！因為我們選擇善良，一定會得到更好的！」

張韋怡在facebook出post。（FB@張韋怡）

據消息指，Gogo在七月初產檢的時候，嬰兒一切正常，但到月中第二次產檢，探測到BB沒有生命跡象，再做第三次產檢時已確定死亡，期間Gogo曾嘗試找醫生挽救胎兒，但未能成功。到7月30日，Gogo下體出血，要叫白車入院，確定小產。

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