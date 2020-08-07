【多圖】「UNIQLO性愛片」女主角歌手出道　宣傳海報字眼相當露骨

內地5年前有一段性愛短片在網絡上瘋傳，片中的男女主角在北京三里屯優衣庫（即香港的UNIQLO）試身室內一邊做愛一邊拎手機拍片，當時不但造成廣泛討論，更引來CNN、《每日郵報》等外國傳媒報道。女主角余藝事後迅速被網民起底，指她就讀於北京聯合大學商務學院，與男主角侯天旭屬師兄妹關係，但兩人並非情侶，當時他們只是初次見面、情不自禁，之後網絡上亦一度傳出她精神崩潰、萌起輕生念頭的消息。

「三里屯優衣庫性愛片事件」爆出後引起各界高度關注，而服裝公司後來亦發聲明指短片絕非宣傳技倆，希望消費者遵守社會公德。（網上圖片）

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可是，性愛片事件似乎沒有令余藝留有心理陰影，更成為了她踏入娛樂圈的助力。最近，有網民發現余藝以歌手身份正式出道，在一間酒吧中表演，雖然改了「馬伊娜」作藝名，但她不忘以「優衣庫女主角」稱號來招徠，宣傳海報更指她是馬來西亞混血兒，不但擁有完美身體曲線、迷人眼神，更可以「直接挑逗你身體最原始的慾望」，相當露骨，惹來不少網民怒斥「唔知醜」。

不過，有網民就對上述「優衣庫女主角」身份存疑，指上年網絡上曾先後出現兩位「優衣庫女主角」，一同是夜店演出嘉賓「MIMI」，另一位是拍抖音跳舞片的孕婦。當然，也有網民指三位「優衣庫女主角」樣貌相似，認為是同一個人。

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