孔劉健身秘訣公開　教練爆為操肌肉：我們是比媽媽更常見面的關係

韓國41歲男演員孔劉憑暖男形象俘虜女粉絲，雖被稱「大叔」，但這位「大叔」卻有着近185cm身高及健碩好身材。近日與他一同鍛鍊身體10年的教練公開孔劉的健身近況，結實的肌肉吸睛外，孔劉嚴厲的自我管理法也成為焦點。

孔劉的好友兼教練日前公開他的好身材，可見孔劉胸肌和腹肌鍛鍊成果顯著，實在讓人非常好奇他的訓練方法。教練講到見孔劉沒有作品時，也會堅持每天到健身室報到一次，若果有需要鍛鍊身材的作品的話，他更會一天健身兩次，教練笑言：「我們是比媽媽更常見面的關係」。每次孔劉都會運動三小時左右，由與教練一同操肌到有氧運動，嚴格的態度就連教練都非常佩服。

孔劉教練日前公開他的健身近況，肌肉勁吸睛！（FB/@idolissue）

點撃睇孔劉超好身材：

+ 8 + 7 + 6

除了運動外，教練也講到孔劉到飲食非常講究，更曾進行選手級的極端飲食管理，只吃雞胸肉和蕃薯等。即使沒有行程的日子，孔劉會親自下廚，儘量少用調味料，以烤或蒸的方法煮食，貫徹健康生活。教練在影片中分享了一則孔劉有趣事，他講到有一次鼓勵孔劉放一天假，讓他盡情吃想品嚐的美食卻收到對方的電話問：「喝一杯啤酒可以嗎？」雖然孔劉最後獲批准喝啤酒，但只點了500cc的他卻不捨得大口喝完，一點點珍惜地喝，被教練大讚可愛。

孔劉就連喝一杯啤酒都要問教練，「大叔」果然非常可愛。（soop）