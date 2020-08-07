林子博太太癌痛入院感激醫護專業照顧　用藥止痛：醫生已盡力

前TVB娛樂新聞主播林子博，他的太太董燕君（Shirley）去年發現患上極罕有的癌症平滑肌肉瘤（腹腔），子博與一對子女陪伴太太抗癌，去年底她完成為期半年的化療療程。上周六（1日），她的病情突然轉急而入院留醫，但由於近日肺炎疫情嚴峻，醫院不能探病，令子博十分憂心。

林子博太太Shirley去年底完成化療療程，不過病情反覆，早前入院留醫。（Facebook圖片／林子博）

可幸Shirley留院6天之後，終於可以出院，她在社交網站貼上留醫期間的自拍照報平安，手上插着輸血喉，「我出院喇！經過了6日終於可以出院！好感動！」Shirley表示今次入院雖然對病情沒有太大幫助，但她感恩遇上一班非常細心的專業醫護團隊，「實現在公營機構水凖都好高，同以往差好遠，服務好似私家醫院咁！多謝你哋過去6日嘅照顧！」

Shirley之後交代病情，「我係因為上星期四早上突然右肋骨內痛（應該係肝位置），之後胃痛，痛到坐唔到、企唔到（痛到成個人攣埋，我估呢啲係叫做癌痛）！之後開始暈、作嘔、氣喘！頂了兩日到咗1/8夜晚去睇急症！」她指目前醫生只能夠用藥物幫助她減低痛楚，而較強的止痛藥都有嗎啡成份，令她更加暈和嘔，對於其病情，她坦言醫生已盡了力，「不過真係好驚㗎！無助感真係好重！最後要同大家講聲唔好意思！過去幾日要你哋為我擔心！」大批網民留言，為Shirley打氣。

林子博太太去年發現患癌，同一時間他突然被效力多年的無綫解僱，幸而圈中不少人向他伸出援手，令他可以好好陪伴太太抗癌和照顧一對子女。（Facebook圖片／林子博）