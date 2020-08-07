潘瑋柏新婚太太宣云醜聞繼續爆　疑似性感造型夜場打碟片段曝光

台灣歌手潘瑋柏上月底突在微博拋下震撼彈，宣布已與內地26歲空姐女友宣云（Luna）結婚，不過似乎未獲大眾祝福，網友更連日翻出太太的醜聞，潘瑋柏曾發聲明護妻，表示會對造謠者提告，更要求網絡用戶刪除相關言論。

潘瑋柏突然宣布閃婚。（潘瑋柏微博圖片）

昨日是潘瑋柏40歲生日，同日有網民找到疑似Luna的「快手」社交平台帳號，翻出多條她在婚前的狂野生活影片，包括一段疑似Luna打碟的影片，片中女子濃妝艷抹，打扮妖艷性感，身穿白色bra top配短裙在夜場狂野打碟，與Luna在社交網站上的大家閨秀形象大相逕庭。

不過帳號中另外有不少片段，包括Luna與郭富城老婆方媛一同熱舞，更有一班赤膊男在跳舞，以及疑似Luna與朋友鬥吃生果盤的影片。不過有網民戥潘瑋柏慘，認為他結婚又沒有犯法，但網民卻不放過他的新婚妻子。

Luna在社交平台上的形象是一個大家閨秀。（Luna微博圖片）

早前網爆Amy姐是專訓練網紅結識有地位人士的高手。（王神通有話說微博圖片）

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