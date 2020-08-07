BLACKPINK罕談出道辛酸史　宿舍環境差曾與曱甴蜈蚣同住

韓國女團BLACKPINK出道4年紅爆全球，4位成員Jisoo、Jennie、Rosé和Lisa國內外都擁非常高知名度。近日4人在節目《24/365 with BLACKPINK》中罕談出道前的辛酸史，原來出自大公司的她們也曾與曱甴和蜈蚣同住宿舍，Rosé更講到一時哽咽。

BLACKPINK聚在一起，罕有談起出道前的辛酸史。（YouTube截圖）

BLACKPINK最近在節目中，少有地分享出道前的甘苦談。Jennie講到，練習生時期不常有叫外賣的機會，幾乎沒有吃過炸雞，當時一天吃一餐，吃得最多的則是炒蛋與士多啤梨醬，以及水煮餃子配橄欖沙津油，難怪成員身型都非常纖瘦。Rosé更講到以前過着與曱甴和蜈蚣同住的生活，用水杯捉完一隻曱甴，另一隻又出現。當時只有Lisa夠膽徒手捉蜈蚣，實在難以想像出自大公司的BLACKPINK也經歷過環境如此差的宿舍生活。

宿舍住滿昆蟲，當時只有Lisa夠膽徒手捉蜈蚣。（YouTube截圖）

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BLACKPINK中Lisa和Rosé來自外國，所以一到埗就要立即搬進宿舍，就連Jisoo都說曾在宿舍哭過無數次，甚至有過後悔的想法。Rosé想起當時被迫與父母分開生活，一時感觸的她突然哽咽，場面感人。她們也分享以前準備每月評價的趣事，Rosé感謝Jennie當時替她打好舞蹈的基本功外，亦坦言自從Lisa加入公司後，她才有了「要跳好舞」的夢想。不過BLACKPINK也一致認同，練習生時期的辛苦時間令4人感情更堅固。

講起初到韓國的往事，Rosé突然哽咽。（YouTube截圖）