BLACKPINK、IU返璞歸真染黑髮　韓星今夏再掀深色短髮潮

提起黑色短髮，大家可能都會想那個童年時期必留的「小丸子頭」。愛美的女生長大後紛紛嘗試各種髮型，挑戰各種髮色。可是留意開韓流及K-Pop的讀者也不難發現，韓星今年都返璞歸真變回深色短髮，BLACKPINK Lisa、IU、Red Velvet和TWICE娜璉等都率先示範，於夏天掀起短髮潮。

徐睿知在《雖然是精神病但沒關係》中也即場剪去一把長髮。（劇照）

亞洲人天生黑髮，眼見西方人多變的髮色，當然會有些少羨慕。不過曾經有日本調查顯示，70%的日本男生鍾情黑髮女生，因黑髮給人純情乖巧的感覺。其實黑髮並不沈悶，它更有三大原因讓香港女生必定愛上！

立即睇必愛黑髮的三大原因：

+ 2

提起黑髮，可能女生會因沈悶而卻步，更何況是黑色短髮。不過這個夏天，韓星反而接連換上深色短髮造型，她們更親身示範了各款造型，由TWICE娜璉的甜美系，到BLACKPINK Lisa的強勢風格，到IU的簡潔文青風，再到韓藝瑟的返老還童系都有。原來只要一個髮夾、一個直髮夾，短髮都可以非常多變！

按圖睇韓星最潮示範：

+ 33 + 32 + 31

同場加映：BLACKPINK回歸MV將破億點撃 Jennie成功挑戰前衛「觸角染髮」