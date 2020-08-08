優酷推介七大合拍港劇　《白色強人2》硬撼《飛虎3》?

郭晉安雖然已離巢，但依然與無綫不時有合作。（資料圖片）

優酷昨日喺上海舉行發布會，席上宣布將推出《亞洲超星團》、《不服啊我的哥》，無論係導師抑或男神級哥哥都十分吸引。而近年不時同優酷合作嘅無綫，亦暫定有七部合拍劇。當中包括《飛虎之壯志英雄》、《非凡三侠》、《白色強人2》、《伙記辦大事》、《失憶24小時》、《刑偵日記》以及《木棘证人》，而當中三套都有郭晉安，十分厲害。

《飛虎3》同《非凡三俠》係重點推薦。

喺發布會上公開嘅海報，《飛虎3》與《非凡三侠》並列頭位,且加上YOUKU VIP,似乎係重點劇集。《飛虎3》除了有原班人馬包括苗僑偉 (三哥)、黃宗澤（Bosco）、吳卓羲 (Ron) 以及梁競徽等多位主角演出之外，仲有飛虎icon馬德鐘 ，同埋將在劇中飾演嘅在劇中飾演微生物學嘅郭晉安。懸疑劇《非凡三侠》除有張智霖、黃宗澤、周秀娜外，仲有沈震軒、蔡潔等人，故事述三個素未謀面的平凡人，在一次危急情況下，聯手化解危機，因此捲入一系列神秘案件，被警察和黑幫追殺。《白色強人》去年令馬國明初嘗視帝，續集一定唔少得佢，除此之外郭晉安、陳豪、唐詩詠以及上月落實續約嘅胡定欣亦都有份，不過喺海報上，只係得《白色強人II》字樣，未有任何主角嘅頭象，話唔定演員陣容隨時有變。

《伙記辦大事》去年因社會運動，拍攝一度受到影響，值得一提嘅係作品係萬綺雯嘅離巢之作。而去年底開拍嘅《失憶24小時》，由郭晉安、譚俊彥、王君馨擔正，故事將由兩個背景、身份截然不同嘅角色，相交過程及失憶24小時作故事串連；大堆頭卡士嘅《刑偵日記》既有惠英紅、陳煒，亦有姜皓文、王浩信等人；《木棘證人》由羅仲謙同張曦雯擔正，劇中羅仲謙飾演嘅警察，將會保護飾演律師嘅張曦雯，劇集去年底已完成拍攝。