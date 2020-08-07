【玩什麼好呢】韓國史上最強女團將誕生　李孝利節目戲言或成真

在韓國綜藝節目《玩什麼好呢？》（놀면뭐하니）中，主持劉在錫與歌壇天王天后級的RAIN及李孝利組成團體SSAK3活動，釋出迷你專輯之餘，主打歌《Beach Again》及《Play that Summer》長期佔據音源榜首，三人的人氣水漲船高。李孝利曾在節目中戲言希望與嚴正化、Jessi和MAMAMOO成員華莎組成強勢姐姐團，並以「退貨遠征隊（환불원정대）」命名，只因這個組合氣場太強，無論到哪裡換貨都不會失敗！

「退貨遠征隊（환불원정대）」有望成真！李孝利曾在節目中戲言希望與嚴正化、Jessi和MAMAMOO成員華莎組成強勢姐姐團。（網絡圖片）

這個玩笑話卻掀起網民熱烈討論，沒想到退貨遠征隊似乎會成真？據韓媒報道，退貨遠征隊成員在上周五（31日）與金泰浩PD為首的節目組秘密聚頭，連經理人也未能進入會面場所。相關人士透露當天只是互相認識的場合，目前還未確定任何事：「這是為了開啟下半年企劃的第一步，現在大家都還在各自活動，調整日程並不易。」

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由於《玩什麼好呢？》是以劉在錫為中心的節目，每次他都會以不同身份挑戰不同領域，當時李孝利曾問劉在錫：「哥哥要來當我們的經紀人嗎？」劉在錫說：「說實話做節目感覺會很有趣，但是我會不會覺得很痛苦？」網民紛紛表示「感覺他應付不來」、「不知道他能不能Handle？一個Jessi都沒辦法了」、「要堅持住啊」、「這個組合光是聽已經覺得很有趣了」。