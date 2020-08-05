【青春紀錄】朴寶劍為夢想奮鬥窮到燶　與朴素丹重現經典泡沫之吻

日前宣布考上海軍軍樂兵，將於八月底入伍的男神朴寶劍，在相隔兩年後，終於通過Netflix韓劇《青春紀錄》和大家見面，並與電影《上流寄生族》而走紅的朴素丹，以及曾在《請輸入檢索詞WWW》中表現亮眼的邊佑錫一同合作。劇集描述不被現實所打倒，儘管身在「夢想」是很奢侈的年代，但依舊為實現夢想和愛情而努力前進的年輕人們的成長紀錄。

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朴寶劍飾演充滿熱情的現實主義者「史彗峻」，從小住在貧富差距龐大卻共存的漢南洞裡，與一樣住在貧窮區的化妝師「安正河」（朴素丹飾）和含著金湯匙出身的模特兒兼演員「袁楷效」（邊佑錫飾）從小學就是好朋友。「史彗峻」由於家境因素，不但大學中途輟學，很早就開始當模特兒，只為希望賺錢讓媽媽過上好日子。原本在模特兒圈小有名氣，但為了實踐成為演員的夢想不斷努力卻不順利，在戲劇作品沒有存在感，還被經紀公司代表所騙，存款僅剩123 萬韓圜（約港幣$8200）。他好不容易有個演出機會，卻要面臨兵役問題，讓他的人生陷入兩難。

朴寶劍表示「史彗峻」是個坦率、理性、正直、有主見的人，為了詮釋這個角色，他事前也參考了很多時裝界模特兒的相關工作資料，而對角色有同感的他也感性透露，因為自己和飾演的角色同齡，也努力展現自己真實的面貌給大家看。

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在《青春紀錄》最新的預告片當中，可以見到朴寶劍有不少讓人怦然心動的「撩妹」動作與台詞，先是誠摯地對朴素丹說出「跟妳在一起的時候我很自在」、「覺得很有安全感」，兩人還在雨中浪漫散步，朴寶劍並許下浪漫的承諾：「下雨的時候（歐巴）我會打電話給妳」、「妳並不孤單」，甚至貼心為女方綁絲巾，讓粉絲們的心動指數頻頻破表。從朋友變成「粉絲」，朴素丹也大膽告白：「我決定不要當你的粉絲了！」兩人喝咖啡時泡沫沾在嘴邊的可愛模樣，讓粉絲們忍不住聯想起經典韓劇《秘密花園》裡，玄彬與河智苑經典的「泡沫之吻」。朴素丹是否能成為「最成功的迷妹」，兩人之後會有怎樣的發展讓人相當期待。朴寶劍當兵前備受全球韓流粉絲期待的最新作品《青春紀錄》將於 9 月 7 日起每週一、二晚間晚上九時三十分獨家在 Netflix 與韓國同日播出！