【港姐2020】賴琦媛隨處掉煙頭損形象　公開道歉：我會戒煙

港姐候選佳麗賴琦媛（Ivy）自參選至今是非不斷，有網民爆料指她喜愛北上夜蒲，媾內地富二代，名副其實是一名「拜金女」形象負面。日前Ivy被拍到乘坐在私家車廂內吸煙，期間將手伸出車窗外，將煙灰散落馬路，隨後更將煙頭拋出車外，缺德行為令人討厭。

Ivy承諾會戒煙。（葉志明攝）

Ivy就此事接受《香港01》訪問公開認錯：「對於呢件事我感到非常慚愧，俾大家見到自己唔好嘅一面，咁我一定會改嘅，亦承諾大家我一定會戒煙，做返一個健康嘅女仔。（有幾耐煙齡？）其實我唔係經常食嘅，之前可能同同輩接觸到，但自己就冇經常食嘅，咁點解嗰次我會食，係因為嗰離個位同車嘅親戚佢撩我食煙，搞到自己煙癮起，最後受唔住誘惑食咗。（親戚引誘你食煙，會否過份咗？）其實我覺得佢係過份縱容我，可能太過錫我，但我覺得都唔係好事。」

（有冇被高層照肺問話？）Ivy直言：「事後佢哋都有了解件事，但暫時都未有機會見到佢哋。（會否就呢件事退選？）唔會，會經一事長一智，我會改。（自己而家有冇諗住執返個煙頭？）呢件事我係好慚愧，因為破壞咗環境，我應承大家以後唔會再有呢啲事發生。」