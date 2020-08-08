山下智久驚傳與未成年少女酒店過夜　網民起底少女P圖前後差很大

現年35歲的日本男星山下智久一向多緋聞，且女友如車輪轉，曾先後與圈中不少女星，包括北川景子、石原聰美以及丹羽仁希 (Niki) 等靚女拍拖。屬男神級別的他，近日卻驚爆出疑與未成年少女飲酒兼開房的傳聞，令他形象受損。

現年35歲的日本男星山下智久。(山下智久IG)

當地有報道指上月30日晚，山下被拍到與同屬尊尼事務所的男星龜梨和也，以及多名圈外男友人於東京港區的酒吧飲酒，同枱還有兩名分別是17歲和18歲的少女。山下於凌晨4點半左右就獨自離開酒吧並乘坐的士前往一所高級酒店，約一個小時後，該名與他同枱的17歲少女就抵達酒店到他所在的樓層與他會合。期間山下曾到便利店購物後再返回酒店。直至翌日下午1點，兩人才前後腳離開。有指兩人當晚是入住了一間一晚約10萬日圓 (約7300港元) 的豪華套房。

有指該名17歲少女疑是網紅愛子。(愛子IG)

據悉，該少女是當地網紅，有網民起底發現她疑似曾參加漫畫雜誌「制服美少女」選美活動的女藝人愛子，又指她真身和IG的靚相樣貌相差很遠，明顯相片都是經過修圖，相中人比真人靚很多。愛子擁有中國、日本、菲律賓及西班牙血統，合乎一向鍾情混血美女的山下口味，並且曾參加。今次的緋聞爆出後，她的IG粉絲一夜間由5萬增至9萬。而尊尼事務所就回應表示當日山下是與龜梨跟友人到相熟酒吧消遣，並經店長介紹與店內的食客一同飲酒，並不知道同枱的兩名少女未成年，但就未有回應山下是否與未成年少女過夜。

愛子曾參加漫畫雜誌的「制服美少女」選美活動。

點擊下圖逐格睇愛子未P圖前後個樣：