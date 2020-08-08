楊明涉醉駕│曾為警方拍宣傳片　兩日前剛聲稱自己近年已減少飲酒

現年39歲的無綫藝人楊明今日凌晨被發現醉酒駕駛，他所駕駛的私家車落山途中失控越過對面行車線，撞向防撞欄，繼而再衝前約60米，再猛撼另一防撞欄及石壆後始停下，其他駕駛者見狀即慌忙報警。警員趕到現場為他進行酒精呼氣測試（吹波仔）時被拒。他報稱不適，滿身酒氣的他需要警員撐扶登上救護車，並送往醫院治理。警方現正為事件進行調查。

現年39歲的無綫藝人楊明今日凌晨被發現醉酒駕駛。(資料圖片)

其實楊明醉駕已有前科，他當年就因為飲酒累事，經歷了事業的低潮期，不被公司重用之餘，連到餐廳也被市民斥他「垃圾」。他日前在訪問中就表示近年已減少飲酒，豈料兩日後竟因醉駕出事。楊明向來力撐香港警察，早前接受內地「中國新聞網」訪問時再一次表明撐警決心：「香港咁繁榮穩定或者罪案率咁低，其實要歸功於警察幫我哋維持治案……」之後更獲香港警方邀請拍攝防止電話騙案的宣傳影片。

楊明為警方拍攝宣傳片。

影片中，身穿便服的楊明非常嚴肅地以廣東話講出電話騙案的方式，當中包括有以入境處人員、速遞公司職員、公安向收害人聲稱觸犯內地法例、或被盜用銀行户口進行洗黑錢等，提醒大家接到以上電話可以即時打香港警方的防騙熱線。影片全長分半鐘，除咗有被上載到香港警察FB專頁外，亦有上載到微博，短短幾日已經有10萬觀看次數。不過就有網友認為楊明曾犯事，似乎不太適合為警方拍攝宣傳片。