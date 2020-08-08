59歲朱寶意曾演張國榮女友Keep得極好　23歲餅印囡囡重現盛世美貌

現年59歲的息影台灣女星朱寶意（Emily），最為人認識的是她曾在電影《英雄本色》中飾演張國榮女友Jackie，是戲中唯一的女主角。當年她憑着標緻甜美的樣子成功俘虜了不少少男的心，絕對屬女神級別。她亦曾在電影《奇緣》中與周潤發合作，又成龍主演的電影《龍的心》入面飾演其女友。她與吳奇隆合演台劇《小俠龍捲風》，更因為脫俗的靚樣和氣質而被封為「神仙姐姐」。她曾與湯鎮業在電影《心跳時刻》入面有大膽床戲，亦拍過三級片《聊齋之欲焰三娘子》。

當年她憑着標緻甜美的樣子成功俘虜了不少少男的心。（劇照）

Emily於1994年拍完電影《神劍》之後便淡出幕前並定居上海。她婚後育有一女，與丈夫於年前離異，身為單親媽媽的她，與現年23歲的女兒感情極好。早前她就post了她和囡囡最新的合照，相中的她美麗如昔，一點都不似59歲，可以說是逆齡生長。而她的囡囡更與她餅印一樣，重現了她年輕時的盛世美貌，盡得她的真傳。兩人坐在一起像姊妹多過像母女。網民紛紛留言大讚兩人都很漂亮。有網民就留言表示：「大美人小美人」、「餅印」。

朱寶意與張國榮合作過幾部電影。(朱寶意微博)

點擊下圖重溫朱寶意的演出，以及睇下她和女兒的靚樣：