韓國美女吃播Boki詭異動作成為焦點　被網民發現疑似假吃要求解釋

韓國吃播近年極之盛行，一些出名的吃播YouTuber吸金力驚人且擁有大批粉絲，人氣分分鐘可以同明星媲美。當中一名韓國著名吃播YouTuber就是Boki，她擁有漂亮的樣子加上吃東西時總會邊吃邊甜笑，令她深受網民的喜愛，她的YouTube頻道訂閱人數更高達458萬，是網絡上當紅的知名吃播之一。她早前曾在直播時疑似出現鬼聲，網民表示聽到：「這裡不只你一個人」而引起了熱議。

Boki食量驚人。(youtube截圖)

不少吃播都會收錢吃東西來幫餐飲食品品牌宣傳，Boki最近就被爆疑似收錢吃東西，指她的吃播片段涉隱藏廣告，事後Boki公開承認錯誤及為事件道歉。而近日又有網民就發現Boki的吃播片段疑似造假，有指她有些片段更疑似經過剪輯，同時她每次吃東西時都會出現一些詭異的動作，令她再次成為網民熱討的對象。據當地的報道指近日各討論區都出現了「Boki剪輯訊號」的文章，就連微博亦有「Boki假吃」的搜尋和討論。

Boki個胃似有黑洞。(youtube截圖)

網民指Boki在吃播期間，每當舉起食指展示「1」之後，片段中出現的食物就會有所不同，質疑她是假吃，即沒有真的把食物吞落肚，而只是放進口咀嚼後再吐出來。有網民剪輯了多段她的吃播片段，可見Boki在多段片段中舉完「1」字後，食物的位置果然是發生了變化，或部份食物竟然從畫面中消失了。網民要求Boki就相關爭議作出解釋，講清楚到底是是單純的剪輯，還是她進行吃播時在假吃。Boki身材纖瘦，食量卻異常地驚人，她的嘴巴張開時大得誇張，她的胃更彷如有黑洞似的，可以鯨吞一家幾口吃的食物份量，所以一直有傳她有假吃或催吐的行為。

Boki被指是剪輯訊號的1字手勢。(微博圖片)

點擊下圖睇吓Boki的靚相以及吃播片段︰