新冠肺炎│無綫娛樂新聞台一名廠內導演確診　同住3位家人亦中招

新冠肺炎在香港爆發第三波疫情以致人心惶惶，本地娛樂圈早前亦告失守，早前女歌手施匡翹不幸染疫，而她的其經理人Apple姐，Apple姐男友麥德羅，以及她所屬公司的宣傳人員阿佳亦已確診。施匡翹病發前曾於無綫為《勁歌金曲》錄影，和她接觸過的藝人和工作人員均需要接受檢疫測試，牽連近百人。今日有消息指無綫亦有員工確診，電視城正式「失守」。據了解，無綫娛樂新聞台一名導演Joey於昨晚確診，有指與他同住的3名家人亦一同確診。

施匡翹上月不幸染疫。

據消息稱今次確診的導演是廠內導演，他並不用出外景拍攝，有部份員工被列入緊密接觸者需要進行檢測以及留在中家工作當自我隔離。娛樂新聞台現時台前幕後約有30名員工，一眾娛樂新聞台主持包括周奕瑋、郭浩皇、陳婉衡、陳詩欣、蘇可欣、鄭衍峰以及許文軒等亦隨時有受到感染的高風險。

無綫娛樂新聞台一名導演Joey於昨晚確診。

上月施匡翹成為本地娛圈首位確診新冠肺炎的患者後，無綫已大為緊張，除了封城4日進行徹底消毒，另外有劇集需要暫停開工，以減低病毒廣泛傳播機會，豈料今次終告失守。《香港01》電話訪問了以下三位主持，郭浩皇表示：「我都係要等公司公佈。希望大家都冇事啦。」許文軒就表：「等公司回應及安排。希望導演同佢屋企人早日康復，知道大家都好擔心，其實我哋主持同導演唔係喺同一位置工作嘅，幕後同事喺公司範圍內都有戴口罩，做足防疫措施，唔係緊密接觸者。不過為咗安全同安心，依家等公司安排，如有需要盡快安排我哋去做檢測。希望大家都冇事，最緊要身體健康！繼續做足防疫措施！」蘇可欣說：「我知， 不過我都答你唔到呀，因為我唔清楚，公司遲啲話會統一發佈。我係公司都無除低過口罩，做足消毒既。」

郭浩皇表示要等公司公佈。

無綫回覆傳媒查詢表示：「上周五(8月7日）娛樂新聞台一導演通知公司他母親確診新冠肺炎。昨晚他通知説他也確診，並已送醫院。該導演近期在家工作，但於8月3日及5日兩天曾回公司剪片。現追蹤到期間與該導演可能有接觸的同事約30人，公司會安排他們接受檢測，亦通知了有關懷疑緊密接觸者不用回公司工作。該導演在二樓的工作間及曾到過的錄影廠已經安排清潔消毒。」

以下係蘇可欣的靚相：