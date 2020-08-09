郭富城豪宅驚喜曝光　老婆曬幸福恩愛揭露五星級的家裝潢設計風格

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天王郭富城（城城）自入行以來一向都好低調處理感情事，不過自從他與老婆方媛（Moka）拍拖和結婚之後，擁有甜蜜幸福家庭的他，就不時會於IG或微博公開放閃，同老婆大曬恩愛。而向來十分保護屋企人的城城，亦非常之疼錫老婆以及一對寶貝女兒。日前Moka就於微博出post大騷她與老公城城的合照，兩人還合力做出心心手勢閃瞎眼，更有他們一家四口的靚相，真是溫馨又幸福。這次是城城首次讓大女的正面樣子曝光，也令他的豪宅意外曝光了。

城城於早前的520在微博放閃。

從Moka所post的相中可見，天王城城的豪宅以米白色的佈置為主色，大廳的牆身和大門、餐枱以及飾物櫃等均是米白色的，梳化則是淺灰色配奶茶色的咕𠱸，走簡約風的路線，加上木色的地板，予人一種home sweet home且時尚小清新的感覺。飾物櫃內擺滿了囡囡喜愛的玩具。廳的另一旁則放下黑座椅，有一大個名牌箱子作裝飾，也有雲石枱，增添了奢華的感覺。而在Moka之前post的相中可見天王的豪宅是有私人泳池的，所以即使在新冠肺炎的疫情威脅下，她仍可放心每天帶同囡囡去游泳。她的其他相中亦見到她家裡的浴室也是整個米白色的，而她的天台則大到可以打籃球。

Moka的相中可見她和城城家中的梳化。(方媛微博)

點擊下圖逐格睇城城的豪宅以及他和Moka的靚相：

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點擊下圖逐格睇Moka的vlog：

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點擊下圖逐格睇兩人玩水上電單車的片段，以及其他靚相：

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