鍾舒漫與幕前女性合作做生意被騙5位數：朋友叫我開名畀大家提防

鍾舒漫（Sherman）日前突然於她的私人fb出post自爆遭人呃錢，她留言表示：「其實...想問吓...我俾（畀）行內人呃咗錢，錢唔係問題，但我真心唔想姑息養奸，我想問可以點做。」Sherman並沒有開對方名，也沒有透露她所指的「行內人」是幕前抑或是幕後的人。據悉她今次是與對方合作做小生意，但過程中大家出現意見分歧，對方似是全心欺騙她的金錢，而她亦有齊證據在手，正考慮訴諸法律。

Sherman於她的私人fb出post。

Sherman今日就為事件拍片放上IG，並親自解畫並剖白感受。她表示其實並沒有想過事件會被公開，她之前有出過律師信予那位行內人，可惜得到的feeback令到她頗為失望，所以她才出post問朋友可以怎樣做好。而她很多朋友都叫她不如開名，讓大家可以提防那個騙子，又或是講出她被騙的經過讓大家可以有所警剔，不過Sherman直言不想演變成罵戰，好最怕如此肉酸。她又提醒大家如果跟人合作做生意，最好是用文字去溝通，那麼就可以留有證據，要是發生什麼事都可以保障一下自己。

她不想變成罵戰咁肉酸。

她於IG post上留言表示：「真情告白，話說昨晚凌晨出了一則新聞關於我被行內人欺騙金錢，首先澄清新聞中提到是六位數字，但事實上只有五位數字，記者朋友們搞錯了，而且沒想到事情最終被公開了(看片就明白)... 從昨晚都剛剛依然有人用任何辦法在問我：「究竟那行內人是誰？」，事到如今，我唯有.....#已經儲齊證據交給律師替我辦理各位不用擔心 #幕前女性

其中一位律師好友提點大家：

#幾熟都好做生意一定要均真多少都要白紙黑字吾好一句大家熟拍膊頭就算二十一世紀不是七八十年代拍膊頭 #更何況一啲都唔熟嗰啲 #錢絕不緊要感情傷害作為難過 #雖然真誠待人未必有最好回報但磊落做人一定快樂 #其實我使唔使重新開一個私人fb」

Sherman拍片剖白被騙錢後的感受。

點擊下圖逐格睇Sherman的靚相：