86歲黃夏蕙再做太婆　教訓後輩楊明：咪搞到個社會添煩添亂！

86歲黃夏蕙今日（9/8）在Facebook分享喜訊！原來夏蕙姨居住於美國三藩市的外孫升級做人父，誕下一名女兒，而夏蕙姨亦再做太婆。她迫不期待地和網友分享喜悅之情，今日就上載了一張女兒手抱曾孫女的照片和一張曾孫女的大頭照。圖片可見曾孫女仍未開眼，頭上包著紅毛巾，模樣十分可愛。夏蕙姨配文寫上：「哈哈！我個輩份愈來愈高，我個女Maggie個孫，咁...我個輩份即係？」，她又指自己會在疫情過後立即飛去美國探望曾孫女。一眾網友就留言恭喜她：「恭喜靚靚太婆」、「四代同堂好歡喜」、「祝小BB快高長大」，又有網友調侃夏蕙姨是「滅絕師太婆」。

夏蕙姨再做太婆，在FB大表欣喜之情。（黃夏蕙FB圖片）

曾外孫都尚未開眼。（黃夏蕙FB圖片）

另外，一向敢言的夏蕙姨今日又在Facebook個人專頁中大力教訓疑似醉駕的後輩楊明，她表示：「身為公眾人物，疫情期間有燉湯唔飲，去飲酒，仲要玩醉駕！咪搞到個社會添煩添亂！我身為長輩，擺明係正面教訓你！」，又配上一張自己站在馬路旁邊的相片。而網友就大讚「夏蕙姨好嘢！」、又著夏蕙姨「教仔是要用籐條的」、「教訓下啲唔生性既後生啦！」看來今次楊明都觸怒前輩夏蕙姨了呢！

夏蕙姨今次好慶呀！（黃夏蕙FB圖片）

網友當然支持夏蕙姨教訓後輩，紛紛譴責楊明。（黃夏蕙FB圖片）

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