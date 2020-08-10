楊秀惠繼續拍片教創業「阻人搵食」：相信麻煩同爭議會更加大

月前榮升做新手媽咪的楊秀惠 （Vivien）早前宣布離開效力了16年的無綫，現正身在家鄉馬來西亞的她，全力湊小朋友兼經營她的美容產品生意。她還進軍YouTube界當上了YouTuber，開了一個頻道分享自己的創業以及賺一億的心得，而且反應熱烈！但或者因為片段太過受歡迎，同時亦令Vivien惹來不少抨擊，當中更不乏責罵例如「你唔識就唔好亂講」，有些更暗示Vivien妨礙到其它人的收入、阻人搵食。

楊秀惠於７月開始出片傳授個人創意心得，至今已經去到第三段，網友反應熱烈。(楊秀惠ig)

其實Vivien曾在第二段分享創業心得的短片中曾建議過觀眾千萬不要買Like和買Followers，但此舉卻竟然為她招來抨擊：「其實我就收到E-mail （電郵）同埋PM（私訊）嚟鬧我嘅，佢哋就話如果你唔識就唔好亂講，暗示我唔好阻到佢哋做生意，唔好阻到佢哋搵錢。」不過Vivien就表示得罪「賣like」維生的人其實並不意外，還透露自己在未來的短片中或會得罪更加多不同範疇的人：「當我分享邊啲平台好用同唔好用嘅時候呢，我相信麻煩同爭議會更加大，因為係會直接影響某啲人嘅收入，而呢個收入有時可以好大。」

Vivien片中的小題亦開宗名義：「我的分享除了會得罪賣Like的人之外，還可能會得罪哪一些人？」（截圖）

還預告之後有機會會逐一點評畫面上的「數據平台」。（截圖）

想成功要講數據

在最新一段影片中，Vivien稱最近聽到不少網友形容她是「已經賺夠，讓大家也多賺點」所以才開設網上頻道教創業，但她卻暗示，其實她的頻道是間接為她的生意帶來更多的人流，而且亦因為開設了頻道，其公司網站的瀏覽量提升了一倍，間接讓她可以減少在Facebook投放的廣告費用（她曾在之前的影片中提過自己一年在Facebook投放的廣告費是足以在香港Full Pay一間三房單位）：「所以我睇嘅全部都係數據，多人瀏覽咗，我又多咗生意，我係冇損失嘅，而你哋亦都可以得到一啲免費嘅創業資訊同心得，都係冇損失，可以話係雙贏！」而在最新片段的開頭，Vivien亦播了一段「瑞士山區肺」的二次創作短片去開自己玩笑，其實原片正是鄭中基主演電影《龍咁威》的其中一段。

重溫吓Vivien同《龍咁威》嘅瑞士山區肺：

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點擊下圖逐格重溫佢做生意賺一億的秘訣：

楊秀惠網店生意賺港幣一億元 拍片公開教授致富秘訣

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睇埋楊秀惠靚相：