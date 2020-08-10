日本綜藝｜森川葵獲封「真人版寫輪眼」　學一日變「骰魔」KO達人

現年25歲，前年與高橋一生分手的日本女藝人森川葵在18歲時參演電影《私處》一炮而紅 ，自此活躍影視界，因參演真人版《狂賭之淵》（電影／劇集）中飾演表情誇張的早乙女芽亞里而大受歡迎。而近日森川葵又再一次震驚日本藝能界，更被稱為「天才藝人」，不過她憑的不是演技，也不是任何戀情或事業轉／退。

《狂賭之淵》電影海報。

《狂賭之淵》中飾演早乙女芽亞里。（劇照）

森川葵近日參加了綜藝節目《それって!?実際どうなの課》，她以初學者的姿態去挑戰日本各種民間技藝，看看在即日學習之下能有多大成就。節目中，森川葵分別向「片石」、「疊杯」、「劍玉」、「飛啤牌」、「拉枱布」、「橡筋槍」、「立石」、「花式桌球」等技藝達人拜師，但當所有「師傅」都對她不抱期望的情況之下，竟然每次都驚喜萬分，森川葵在極短的學習和練習時間之下，瞬間已經達到「大師級數」，除了令一班師傅看得目定口呆之餘，森川葵更在搖骰挑戰中成功KO一班達人，網民都拍案叫絕，更封她為「真人版寫輪眼」，有《火影忍者》中卡卡西的驚人Copy能力！

睇睇佢對寫輪眼有幾勁：

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睇埋「真人版寫輪眼」嘅靚相：

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同場加映：

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