楊明涉醉駕︱莊思敏唔答楊明有冇飲酒　僅透露：會暫住我屋企

現正熱播無綫劇集《迷網》中擔正男一的無綫藝人楊明昨凌晨（8/8）駕駛平治房車在中環半山發生交通意外，被發現時滿身酒氣，但拒絕接受酒精呼氣測試，最終被警方以「拒絕提供血液樣本」拘捕，期間暫准保釋。昨晚現身《東張西望》拒絕透露自己有否飲酒。

藝人楊明疑醉駕撞車，昨日凌晨一輛平治私家車沿山頂馬己仙峽道落山「自炒」，意外後涉事平治右車頭擱於石壆上，警員趕抵證實，涉案司機為藝人楊明。

楊明女友莊思明和其胞姊莊思敏當晚即趕到現場了解，楊明出院後亦跟隨女友回到山頂道的同居寓所休息。直至今日（9/8）下午6時，莊思敏離開寓所驅車前往石澳，期間接受傳媒訪問時，被問及楊明心情如何，她雙十合手回應：「OK嘅，關於楊生嘅事唔方便回答，多謝關心。（思明心情如何？）都OK，等佢哋自己回應，畀佢平復返啲先。」被問及兩人有否嘈交，她就擰頭示意沒有，又指意外發生後，家人均十分擔心，「但要畀時間佢哋。」

楊明女友莊思明與胞姊莊思敏在楊明意外後立即到場了解。（陳永武攝）

她透露，現在胞妹和楊明都在家，但因兩人都待在自己房間，並沒有碰到面；又指楊明會繼續於其寓所暫住，但未知對方會住至何時；楊明仍有工作安排，但「唔知佢會休息幾耐。」

莊思敏拒絕代楊明回答任何有關飲酒的問題。（Instagram/@jacquelinchng）

至於被問及眾人均十分關切的醉駕問題，會否為他澄清沒有飲酒？莊思敏就拒絕代楊明回答，並指應由他們自己回答，因為事發時自己並不在場。被問及知不知道楊明有飲酒，她就急急回應：「冇冇冇，冇了解。」被問及平時會否與楊明飲兩杯？她就說：「我唔答呢啲問題啦。」

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