曾志偉低調送亡妻寶蓮寺火化　將完成太太遺願：她選擇海葬

昨日曾家於沙田寶福山紀念館地下寶福堂舉行設靈。（陳順禎攝）

曾志偉現任太太朱錫珍於本月3日在養和醫院病逝，兒子曾國祥向傳媒表示希望低調處理母親的後事。昨天（9日）於沙田寶福山紀念館地下寶福堂舉行設靈。

今早（10日）清晨時分，曾志偉與兒子曾國祥及兒媳王敏奕離開寶福山紀念館，連同一眾親友往大嶼山寶蓮寺出發。志偉太太朱錫珍骨灰將安放於寶蓮寺旁的海會塔，此處亦是梅艷芳骨灰安放場所。大批傳媒在場等候。不過曾國祥早就表示喪事一切低調從簡，並未有接受傳媒訪問。

神情哀傷。（陳順禎攝）

大約中午12時志偉與曾國祥及兒媳王敏奕離開大嶼山火葬場時候，神情哀傷，這次志偉及兒子曾國祥停下接受傳媒訪問，曾志偉：「呢個係太太的遺願，我哋兩父子都希望完全跟佢嘅意思，太太本身係一個好低調嘅人，知道而家有疫情啦，唔想有太多人聚集，所以選擇一個寧靜的方式,加上太太都病咗一段時間，(屋企人有心理準備?)都係嘅，所以都係一家人一齊送別佢，完成佢遺願，太太離世當日大家都喺到，佢要講嘅嘢之前都講哂,佢其實都病咗十個月，我哋只係想佢係呢個過程唔好有痛苦，(佢係邊隻癌症?)其實都有幾種，太太身前做咗好多義工同好多寺廟結縁，所以佢嘅離去,佢知道哂要點做。」之後曾國祥再補充：「媽咪一路都想海葬，佢好低調,唔想痳煩人哋，佢一路都話一切從簡，未擇日海葬，」而曾國祥亦表示今年拿到金像獎〈最佳導演〉時,是同媽媽在醫院一同收看直播，媽媽聽到他得獎時非常開心，大家亦喜極而泣，當時正值母親節前後,曾國祥希望這是最好的母親節禮物。