【傳家】于正新劇女星集體髮型車禍　吳謹言顯老秦嵐更加出事

秦嵐、吳謹言曾合作內地劇《延禧攻略》，各有一班捧場客，當時二人在後宮中的友情，相當感動催淚。直至新劇《傳家》，二人再度合作，而且飾演親姊妹，不過劇中二人是要鬥餐飽，爭奪家族生意的繼承權，近日該劇官網釋出預告，但網民卻即時嚇一跳，皆因秦嵐和吳謹言的髮型、妝容，竟然令她們顯得憔悴蒼老，幾位女角之中只有一位幸免於難，下文為大家揭曉這位幸運兒。

這個髮型妝容，完全認不出是秦嵐。（官方微博）

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內地劇《傳家》由《延禧攻略》的原班人馬演出，所以除了有秦嵐、吳謹言兩大女主角外，還會見到聶遠、鄧莎、張譯兮等演員，故事背景是20年代的上海，由易氏家族主宰的星華百貨，家中三姊妹分別是大姊易鍾靈(秦嵐)、二姊易鍾玉(吳謹言)及三妹易鍾秀(張楠)，不過三人卻是爭奪家族生意的繼承權，爾虞我詐，互相設計陷害，直至日軍侵華，三人才發現親情才是人生最寶貴的財產，最後冰釋前嫌，攜手振興家族生意。

秦嵐跟聶遠繼《延禧》後，在新劇再續前緣。（官網影片截圖）

近日該劇官網釋出預告，除了有三姊妹各自的感情生活外，也有不少大時代的場景，日軍侵華，三姊妹落難，到最後振興家業，劇本可謂相當完整。不過網民對於秦嵐和吳謹言的造型，卻是不敢恭維，秦嵐劇中的髮型及妝容，令她顏值大打折扣，還要比起真實年齡顯得蒼老，失去了《延禧》中富察皇后的雍容感覺。至於吳謹言的冬菇頭髮型，也是一個大敗筆，跟美麗完全沾不上邊。幸好還有23歲的張楠，青春無敵外，一頭亮麗長髮為角色加分，而她亦是于正旗下力捧小花，看來在《傳家》中，她大有機會率先跑出。

同場加映新一代娜美Rina：

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