【反黑路人甲】又一劇王面世？　視帝王浩信「擔大旗」外三大看點

無綫（TVB）劇集《反黑路人甲》接着《殺手》於黃金時段播出，照道理質素應該會不錯。不過有別於上一套《殺手》充滿血腥、人性掙扎而黑暗的風格，《反黑路人甲》反而是一套充滿笑料的黑社會題材喜劇。除了演員陣容外，其實《反黑路人甲》都有不少值得一看之處。

飾演張細倫的王浩信、和飾演高彬的張振朗，在劇中有不少HeHe情節。（《反黑路人甲》截圖）

《反黑路人甲》由王浩信、張振朗及高海寧領銜主演，驟眼睇會以為「咪又係嗰班人」，實質陣容是充滿了驚喜！飾演O記督察「Madam Koo」的馮盈盈（FYY），為人有拼勁，但實際上又因為本身是千金小姐的身份，而被上司睇低。劇中她安排了主角王浩信（飾蔣世龍）入會做臥底，還會鬧出不少笑料。另一個看點，自己就是湯怡「過江龍」，由電影圈踩過界的湯怡，以及鮮少拍劇的「女神」林宣妤（Serene）。因為林宣妤已經離巢的關係，除了尚未播出的《使徒行者3》外，就只剩下這套《反黑路人甲》可以欣賞到她的演出。

除了以上講及的3個靚女外，仲有賴慰玲、李成昌、蔣家旻、朱敏瀚同許家傑都值得留意！

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反黑路人甲｜王浩信艷福無邊「俾女圍」 七個當中仙氣新人要睇實

劇中張振朗要犧牲色相。（《反黑路人甲》截圖）

就正如監製在《反黑路人甲 極道好戲》中所說：「喜劇就係合理嘅荒謬。」劇集雖然是以黑社會為主軸，但用一個演員去做警察方的臥底，就真的是充滿着荒誕。

又因為主角王浩信（飾蔣世龍）是一名演員，劇中還不時會一些致敬經典電影的橋段，例如星爺的《喜劇之王》、《Godfather》以及劉德華的《天若有情》，追劇之餘還可以順便回味一下昔日的港產片。

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其實近年TVB的收視有輕微走下波的趨勢，除了外語劇，例如美、日、韓劇的流行以及觀眾的收看習慣轉移到網上兩個因素外，好大可能由年輕一代不再甘心睇爭家產、尋親、「嘻呵哈Hey」或者公式化的警察、消防、海關劇集身上，所以《降魔的》、《金宵大廈》甚至是《十八年後的終極告白》或是《殺手》一類題材突出的劇集才會正中了觀眾口味。《反黑路人甲》混合了輕鬆、搞笑、打鬥、刺激以及性感場面，處理洽當的話，收視或有機會突破30點大關。

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