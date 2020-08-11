【本週Jer住你】吳彥祖親述留美發展原因：我係為下一代做準備

吳彥祖（Daniel）近年積極在美國發展，亦曾參演了多部荷里活電影例如《魔獸：崛起》、《氣象戰》以及《古墓奇兵》，也是美國有線電視台AMC劇集《荒原》的主演和製作人，是美國鮮有的華人演員／影視業者。雖然Daniel人在美國，但其在香港的人氣依然不減，不時就會有香港傳媒報道他的消息，而粉絲亦可以透過社交網站去了解Daniel的近況。然而，最近Daniel就獲Jerald邀請，以視頻形式隔空受訪，並在Jerald的YouTube節目《本週Jer住你》播出。而節目中，Daniel更真情剖白了自己留美發展的因由。

《本週Jer住你》的主持分別有Jerald、徐繼宗 、謝國維以及陳嘉業 Ken Chan。（YouTube截圖）

其實在美國長大的Daniel在受訪時表示，自己在美國的影視界只是小角色，沒什麼地位，亦非常懷念香港人那種認真和很有衝勁的態度，「好多人話，點解你要去嗰度（美國）去捱，你有香港大陸嘅巿場，你唔使捱，任你揀，搵好多錢呀，乜乜物物，但我而家所做嘅，係為咗下一代作準備。」

其實佢哋除咗傾咗一啲事業上嘅嘢，亦都有傾到美國籃球嘅事情，天南地北，無所不談。（截圖）

「我長大，係冇乜唐人喺大銀幕上面，但經過30年左右，我哋而家見到喇，所以我認為我有責任去為下一代籌謀，喺美國或者喺歐洲成長緊嘅亞洲小朋友亦都可以有一個成為電影明星嘅夢想，亦都可以成為一名演員，係一種選擇。點解我（以前）冇諗過做一個明星，係因為我喺美國長大，做明星唔係一個選擇，因為我冇見過呢樣嘢，我哋見到嘅只係一啲壞人嘅角色類型，所以我係冇諗過係可以去荷里活做演員。所以而家我見到道門開咗少少，我希望可以推開並再穿過，不過係好困難。」不過Daniel都表示現在的美國影視業界已經愈來愈開放，並不再像以前有種「反亞洲人」的感覺，雖然仍然以白種人為主，但思想上已經有所改變了。

吳彥祖認為，過去幾十年其實都有存在種族問題，但他眼見近年有明顯改善，而他現時有機會擠身當地巿場，所以有責任去為亞洲人在美國開拓巿場。（截圖）

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