本週Jer住你｜吳彥祖揭霆鋒家中開牌局　個個嘈大交：栢芝喺度...

近日吳彥祖（Daniel）在Jerald的節目《本週Jer住你》受訪時除了分享了很多香港和美國影視業界生態的差異之外，亦談論到二人相識的經過，而且記憶猶新，因為當時的情況實在太混亂，事隔多年回想，當時的畫面更非常有趣！

Daniel提到與Jerald的初次見面是在謝霆鋒家中：「我嚟到嘅時候，當時我只知道佢兩個（郭偉亮(Eric)同馮德倫(Stephen)）喺度嗌交，以為係講笑嘅，但發展到一個地步係冇人覺得舒服。」然後Jerald還補充，其實Eric和Stephen正在討論啤牌的規矩，仔細到連爭論話題是「蛇食三條」定「三條食蛇」，Jerald也歷歷在目，更稱突然聽到有人被刮了一巴掌，Daniel說：「好似係Eric不斷喺度講笑講笑，然後Stephen突然爆，我識佢咁多年我冇見佢係咁，所以我都好愕然，我以為係假嘅添，我以為係玩吓，但我見到佢手震先知係真。」然後霆鋒又加入「戰團」，嘗試以更強的怒氣去制止二人繼續爭論，Jerald覆述：「你係我兄弟，你又係我兄弟，唔好X嘈喇得唔得呀！」總之，場面一片混亂，而Daniel與Jerald一臉愕然。

Daniel話自己唔知發生緊咩事。（截圖）

但原來Daniel一到步見到有人鬧緊交，有人被刮了一巴，場面一片混亂都已經未算出奇，回想最有趣的畫面，依然落在張栢芝身上，一提到栢芝，Jerald未聽時已不忍掩嘴狂笑，Daniel憶述：「跟住仲有一樣嘢係，喺個畫面入面有栢芝喺度，你記唔記得阿霆鋒有啲詠春嘅嘢喺側邊，我記得佢哋嗌緊交嘅時候，Ceci就喺度練緊詠春，我當時真係覺得好奇怪，唔知發生緊咩事，個個人都鬧緊交，但栢芝喺度打緊詠春個木人樁，我同你好似係唯一正常嘅人。」

謝霆鋒與張栢芝於2006年結婚，2011年離婚，Jerald表示當日的「牌局」發生於2006年過年。（視覺中國）

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吳彥祖仲有提到自己砌車嘅心得，重溫吳彥祖自砌「短刀」的相：