古天樂招待ViuTV高層上半億遊艇　與杜琪峯齊傾合作大計撼無綫？

身為應屆香港演藝人協會會長的古天樂（古仔）一向致力推動本地演藝界的發展，他自己亦積極參與幕前的電影演出以及幕後的電影投資，被稱為新一代的娛樂大亨。日前他就被傳媒影到他以豪華遊艇招呼老友導演杜琪峯夫婦，以及ViuTV董事總經理魯庭暉等6人出海，未知是否趁機傾洽合作大計。古仔旗下的公司天下一電影製作有限公司早前跟ViuTV合作拍攝劇集《地產仔》，口碑不俗，這次他們一起出海遊船河，或有可能促成另一次的合作機會，再拍劇對撼無綫。

《地產仔》劇照。

當日古仔被傳媒影到他邀請了杜琪峯夫婦，以及魯庭暉等人乘坐他那艘全黑色，名為「Louis K」的豪華遊艇出海享受假期。古仔身穿短褲、戴着太陽眼鏡，由兩名助手拿着重重的行裝陪同抵達西貢碼頭，他是最遲到埗的一個，之後眾人便上船駛離碼頭。對於是否有新的合作大計，古仔就以私人事不回應來回覆傳媒。多年來密密拍戲且投資有道的古仔，身家豐厚，他熱愛工作的同時亦很懂得享受人生，幾年前就豪擲港幣5,000萬購入一艘豪華遊艇，自用兼不時用來招呼好友。他曾透露下一步想買入的玩具，是一架私人飛機。

古天樂不回應是否與杜琪峯以及ViuTV有合作大計。(古天樂ig)

古仔主演電影《掃毒》劇照：

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ViuTV原創劇《地產仔》入面有「港版周子瑜」之稱的演員區明妙靚相：