陳柏宇老婆符曉薇第二胎宮外孕：大量出血要切除輸卵管

陳柏宇與老婆符曉薇婚後育有一女。（IG：@leannefu）

陳柏宇與老婆符曉薇（Leanne）婚後好快誕下囡囡Abigail，一家三口相當幸福，佢哋一直想追多一個小朋友。Leanne日前拍片自爆早前宮外孕：「醫生話我子宮大量出血，最終決定切除（左邊輸卵管）。」

陳柏宇老婆符曉薇透露早前宮外孕更需要動手術。（IG：@leannefu）

Leanne喺家中拍片，希望同大家分享心路歷程為同路人打氣：「5月時知自己有咗，家人都好開心，有咗之後過咗一兩星期開始出血，腹部經常有痛，去睇醫生照完話見到胎盤位厚咗應該無問題，自己都安心。之後繼續日日出血，個幾星期去覆診當日自己個肚痛得好嚴重，痛到以為自己盲腸炎，最終去咗醫院，一照之後醫生話我子宮大量出血。」

符曉薇手術後不停亂諗嘢，幸得陳柏宇及家人朋友支持。（IG：@leannefu）

由有BB嘅喜悅中被逼要接受失去小朋友，仲要即刻接受手術，Leanne話心情都好大起大跌：「好記得嗰日係6月1號，我地緊急入院做手術，醫生話係宮外孕爆咗輸卵管，醫生都有畀我揀切除定修補，上網睇原來好多媽媽都有同樣經歷，醫生亦有講修補咗都比較大機會再破裂，亦見到網上好多人分享真係同一位置宮外孕，所以最終我決定切除（左邊輸卵管）。做手術時唔係好驚，全身麻醉後做完手術被拍醒，呼吸好困難，一醒就嘔。返到屋企媽咪嚟照顧我，好似坐月咁，身體狀況都回復得七七八八。」

陳柏宇同老婆符曉薇，一向想追多個小朋友。（IG：@leannefu）

Leanne坦言當時心情低落，坐小月期間不停胡思亂想：「做完手術後諗咗好多嘢，知道無咗後好失望又好失落，好失望係大家咁開心後落空，好失落係我哋真係好想多一個BB陪Abigail，大家有個伴。如果問我會唔會驚咗懷孕？係有嘅，因為有第一次比較大機會有第二次宮外孕，醫生話其實三個月後已經可以再試造人。身體上OK但心態上其實未準備好，聽到人哋叫我地快D有BB會覺得好討厭。」不過喺家人朋友陪伴下，Leanne亦漸漸走出陰霾，希望呢次分享可以為同路人帶來支持。