【使徒行者2】宣萱戲內愛得轟烈　戲外6段戀情卻無緣開花結果

無綫（TVB）深夜時段重播《使徒行者2》，劇中宣萱飾演陳豪的女朋友，男方多次為保護女方以身犯險，戲內愛得轟烈，戲外的她卻至今未婚。入行18年，宣萱經歷過6段戀情，曾戀上劇中拍檔張衞健，亦先後與外國人談戀愛，去年年底還傳出與古天樂結婚的消息，可惜當事人卻指不是事實。49歲的宣萱至今仍是單身，但現階段的她卻樂於一個人。

劇中宣萱飾演陳豪的女朋友，男方多次為保護女方以身犯險。（劇照）

宣萱1992年加入TVB成為藝員，93年接拍劇集《龍兄鼠弟》即戀上拍檔張衛健，有指宣萱不時夜訪男友家中，雖然當時她說過甘願做背後的女人，可惜戀情只維持兩年就告終，女方亦表明將來不介意與對方合作。

去到1996年，宣萱戀上中信泰富主席榮智健的堂姪榮文瀚，二人拍拖6年，多次傳出婚訊。原以為宣萱會嫁入豪門，可惜男方卻要求她放棄事業、不再拍劇，做全職少奶奶。宣萱一口拒絕，揚言不想因為婚姻而放棄事業，最終分手收場。

宣萱接拍劇集《龍兄鼠弟》即戀上拍檔張衞健。（網上圖片）

結束戀情後，又一度盛傳宣萱於2002年拍攝劇集《流金歲月》時戀上人夫羅嘉良，更指女方介入令男方婚變，最後要羅嘉良太太出面澄清才令事件告一段落。其後，宣萱分別戀上富貴牙醫陳建緯、外籍獸醫Ruan以及意大利型男Fran。

對於每段戀情，宣萱都是全情投入，不但視對方為結婚對象，而且多次表明願為愛情犧牲事業。無奈至今依然單身，不過她卻一點也不擔心，還十分享受目前的生活。宣萱深信與其找一個不合適的人，不如自己生活，這樣才能活得自由自在。

宣萱去年年底傳出與古天樂結婚的消息，可惜當事人卻指不是事實。（資料圖片）

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