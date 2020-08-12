【反黑路人甲】譚詠麟大讚王浩信角色鮮明：黃子華及周星馳混合體

由王浩信、張振朗、馮盈盈、高海寧等主演的TVB新劇《反黑路人甲》在周一（10日）首播後大獲好評，吸引不少劇迷追看！而近期刪除IG及Facebook帳號的譚詠麟，在微博表現活躍，今日（12日）更在微博點名大讚王浩信的演出，他寫道：「一連兩日看了無線新劇《反黑路人甲》，覺得不錯。整個風格似漫畫拍攝手法，人物多而不亂各人性格鮮明且故事入戲快編劇組應記一功。主角王浩信的角色有黃子華及周星馳的混合體，相信故事發展會越來越精彩。」

《反黑路人甲》在本周首播。（微博@王浩信）

譚詠麟在微博點名大讚王浩信的演出！（微博截圖）

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而王浩信見到譚詠麟的公開稱讚之後，亦有在微博轉發表發謝意：「嘩！多謝校長鐘（鍾）意睇反黑路人甲。️」不少粉絲都留言讚譚詠麟「識貨」，並大讚王浩信的演出！其實譚詠麟一向都熱心提攜後輩，早前他就大讚衛蘭的新歌《分手的第二天》「旋律好輕快，清新易上口」，不過他就認錯人，歌手其實是衛詩！而過往他曾公開讚李克勤、梁漢文、關楚耀、林欣彤等，可惜獲得他祝福的歌手之後都發展平平，譚詠麟更因此被封為「樂壇燈神」！

譚詠麟一向熱心提攜後輩。（微博@譚詠麟）

譚詠麟之前搞錯衛蘭同衛詩。（微博截圖）

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