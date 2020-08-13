【多圖】盤點馮盈盈歷年性感造型　透視裝唔着內褲上陣最大膽

2016年香港小姐冠軍馮盈盈 (Crystal) 近年備受無綫力捧，工作機會不斷，無論拍劇或是做主持都發展得相當之不錯，她於《萬千星輝頒獎典禮2018》更勇奪「飛躍進步女藝員」。Crystal最近在她主演的劇集《反黑路人甲》入面，就有一幕十分性感大膽的演出，該場戲講她在王浩信的醉後僅餘記憶中脫去了外衣，更露出黑色bra，非常之搶鏡。

Crystal的IG有不少性感靚相。(馮盈盈IG)

其實Crystal並不介意以性感形象示人，不止在劇中有尺度大膽的演出，她平日出席活動時亦不乏性感造型，以及IG上也有些性感靚相。前晚她與一班《反黑路人甲》演員出席《流行經典50年》錄影時，就穿上黑色低胸連身短裙上陣，相當性感，輕易成為了全場的焦點所在。她接受傳媒訪問時就笑言想襯返現場那個華麗的舞台。

Crystal前晚的性感打扮。(馮盈盈ig)

而她入行至今最令人留下深刻印象的一次性感打扮，要算是她於2018年於無綫51周年台慶的see-through晚裝，連內褲都唔可以着。而她於去年的台慶夜就包到上頸，不過背後卻露出白滑玉背，原來是真空上陣，惹人遐想。

Crystal呢個see through造型無着內褲。(馮盈盈ig)

點擊下圖逐格睇Crystal歷年的性感造型：

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