【愛回家】細龍太形象差被Foul走？　陳偉琪：幾個月冇喺TVB開工

無綫（TVB）處境喜劇《愛．回家之開心速遞》「細龍生」和「細龍太」一直是廣受觀眾歡迎的螢幕情侶。惟飾演「細龍太」的演員陳偉琪最近被爆出因多次行為不檢、形象下滑而被無綫踢出《愛．回家》劇組。陳偉琪接受《香港01》訪問時就承認近月沒有在TVB開工，未知何時會有自己角色出現。監製林建祥就指「細龍太」是因為「佢好對唔住龍力士」先暫時到外地散心，「諗通咗應該就會返嚟㗎啦。」叫觀眾不用擔心這對螢幕情侶消失。

「細龍太」陳偉琪和「細龍生」鄭世豪的感情線深受觀眾關注。（電視截圖）

深受觀眾喜愛的角色「細龍太」近日戲份驟減，不少網民均懷疑是否無綫故意將飾演「細龍太」的演員陳偉琪（Vicky）「雪藏」。皆因戲外Vicky曾多次傳出負面消息。「鬼妹仔」的Vicky性格大膽奔放，多次爆出行為不當的負面消息，例如去年10月就曾因酒後駕駛被捕，事後她爆喊道歉，當時有傳無綫已有意將其「雪藏」。今年初她又被影到疑似背叛男友，以性感低胸短裙裝扮與外籍男仔夜店飲酒和親熱；其後又被影到除口罩和女友人邊飲酒邊吸煙，形象持續受挫。根據周刊報道，大台覺得她多次出事都依然故我，難以控制，終於狠心將她抽出《愛．回家》劇組，劇情中故意安排「細龍太」避走外國，將Vicky投閒置散。

Vicky就話是角色需要，「細龍太」才暫時消失，一切等公司安排。(陳偉琪ig)

Vicky今日（13/8）接受《香港01》訪問時承認幾個月沒有在TVB開工，包括《愛．回家》劇組和其他節目，她指是因為角色和劇情的問題，所以近月才沒有出演劇集。至於問及之後無綫何時會解凍「細龍太」，以及會否安排她接拍其他劇集和節目，Vicky就指：「唔知呀！一切等公司安排。」Vicky亦透露近況，指自己近日做時尚美容博客主（Lifestyle Blogger），主力拍片售賣美容產品，又指自己會有新的發展，「遲啲再話畀大家聽！」

觀眾非常喜愛「細龍生」和「細龍太」這對螢幕情侶（陳順禎攝）

至於《愛．回家》監製林建祥就回應指，其實「細龍太」只是劇情需要而暫時性消失，「間唔中都會講下邊個會去哈爾濱呀，嗰個又會去下古里梧島呀，咁應該冇乜嘢就會出返嚟㗎啦。」、「同埋阿細龍太應該覺得好對唔住龍力士，所以要避開一陣、散下心，遲下佢諗通咗應該就會返嚟㗎啦。」既然監製都明言「細龍太」會好快見返觀眾，Vicky都不用擔心啦！