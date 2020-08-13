小肥於陳志雲訪問宣布出櫃　流淚認不敢坦白：一路都驚！

入行13年、現年44歲的男歌手小肥（徐智勇）突然宣布出櫃。



日前他接受陳志雲Youtube頻道節目《Stephen．傾》訪問，終於公開自己是同志。他透露自己是因為恐懼而不敢承認同性戀者身份。

小肥接受志雲大師訪問，承認同志身份，他在IG發帖寫道：「震撼的訪問內容，震撼的回答到他們跟我自己......深吸一口氣，再深呼一口氣～」。（小肥IG圖片）

訪問將於今晚（13/8）播出，有媒體率先披露部分內容。節目中，志雲大師直接問小肥：「有件事你跟我好似，記者成日問我係咪鍾意男人？有好多人咁問過你，你通常點樣耍開佢哋？」小肥回應時顯得有點慌張，更指過往都不敢直接回應記者的提問：「未準備好，其實一路都驚，心裏面有啲負擔...…我其實到28歲先確定某啲嘢，28年，我都一直否定緊自己某啲嘢，習慣咗，同埋一個恐懼，自己都驚咗，如果承認咗某啲嘢會點呢？」

直指2017年製作專輯《睡前服》時，監製康家俊就曾指主題是「坦白」，小肥聞言後有所頓悟，認為自己唱的歌應要帶出更深層的意思，更加要實行。小肥說：「佢哋都有問我，如果他朝一日，記者再問你會點呢？」，他沉思一會，道出答案：「我想坦白，但係好難衝破，唔知點解。」

小肥坦言是因為恐懼而不敢出櫃。（小肥IG）

陳志雲其後詢問他是否承認自己的性取向，小肥就自然地點頭道：「係呀！」但之後又明顯被自己嚇一跳，慌張地表示自己未準備好去面對，豈料第一步就獻給了陳志雲：「回想起17年，如果真係有人問到我，我應該點呢？」然後他又無奈地指無法耍走陳志雲，不過又覺得是時候要走這一步，而且他更在節目中流淚。

另外，訪問中亦會透露小肥過往的情史。過去一直被網民質疑是同性戀的小肥曾否認同性戀的身份，更指自己不歧視同性戀，又自爆自己在外地工作時曾拒絕女演員到他房間過夜。

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