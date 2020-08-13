木村拓哉男神光輝不再？　居家近照被指容貌衰老變「老爺爺」

47歲日本男神木村拓哉，出道30年紅足30年，2000年宣布和工藤靜香結婚，婚後生下兩位女兒，她們亦繼承父母衣缽，相繼踏入演藝圈。近日木村拓哉在社交平台曬出近照，男神似乎不敵歲月，臉頰凹陷而且也有明顯的皺紋，讓日本網友驚呼：「木村拓哉變得像老爺爺了！」

木村拓哉出道30年，精緻的五官宛如從漫畫走出來的美男子般，一直是大家心目中的男神。（劇照）

木村拓哉早前曬出一張居家照片，相中他坐在梳化上，兩隻愛犬依偎着他，他手上拿着劇本，畫面相當有愛。但由於相中的木村太不羈，未有整理儀容，被網民指容貌衰老，驚呼昔日男神光輝不再：「這是木村拓哉嗎」、「感覺失去太多水分」、「一下子老了好多」、「嘴角老化是因為吸菸嗎」。但其實看真一點，雖然木村確實是比往日少了一點骨膠原，又稍微憔悴了一點，但實際上仍然好有型啊！

木村拓哉這張居家照被網民批容貌衰老，像「老爺爺」一樣，不過睇真啲，其實只是角度問題，木村仍然很有型啊！（IG圖片／takuya.kimura_tak）

木村年輕時是潮流指稱，點擊圖片看他的6個經典造型：

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