【多圖】央視批評吃播主浪費食物　4大胃女神停發新片

內地吃播主如雨後春筍，瘋狂拍攝暴飲暴食視頻，標榜自己是大胃王，而且還有食極唔肥的共通點，不過近日央視節目直接批評這班吃播主浪費食物，甚至催吐造假，節目並提出「珍惜糧食，拒絕浪費」。央視節目播出後迴響甚大，多名吃播急刪視頻，甚至連帳號也搜尋不到，吃播行業隨時在內地消失。

央視帶頭聲討吃播主，指嚴重浪費食物。（央視微博）

內地提倡打擊浪費食物，而央視亦隨即推出關於內地食物浪費的現象，並指全球每9個人之中就有1人在捱餓，浪費食物實在是要不得，而央視節目更特別點名批評一班吃播主，指他們不但浪費嚴重，有的甚至把食物吐掉，節目訪問了中國科學院的研究員，該名專家指出「這是一個非常不好的苗頭，對於建立全社會的節約意識，減少食物浪費來講完全是背道而馳。」節目並提倡「珍惜糧食，拒絕浪費」。

大胃王密子君：

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大胃王Mini：

央視帶頭聲討吃播主，隨即一石擊起千重浪，節目播出的片段中，一名吃播主「吃貨張磊」疑似被認出真身，他在快手的帳號已經搜尋不到，另一位吃播主「小馬吃草」，也急急刪除自己的吃播視頻。其他知名的吃播主，大胃王Mini、密子君、余多多、朵一，全部龜縮未有再拍攝新片，密子君更刪走大胃王的名字。不少網上平台都有新的禁「吃播」規定，其中「快手」指「食用引起身體不適的食品，非正常的器皿吃東西，生吃活物等都屬於違規禁止發播。」至於在「抖音」搜索「大胃王」、「吃播」，即會出現「文明吃播，珍惜糧食」等溫馨提示，看來一班吃播主在內地先要暫避風頭。

大胃王余多多：

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大胃王朵一：