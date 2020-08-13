乘風破浪的姐姐│黃聖依上脫口秀為態度差道歉　自嘲假哭反獲掌聲

37歲內地女星黃聖依早前參加選秀節目《乘風破浪的姐姐》，雖然為了C位非常努力練習，但因態度問題引發一連串非議，她日前作客《脫口秀大會》，對於這些爭議作出回應，更大方自揭黑歷史，反而獲得觀眾掌聲。

在《乘》第一場公演時，黃聖依的隊友許飛和劉雲被淘汰，隊長丁噹哭着擁抱隊友，黃聖依用手上卡片不斷撥眼睛，她表露出傷心欲哭卻哭不出眼淚，而被網民瘋狂吐槽「假哭」，她在脫口秀中以此自嘲，「每期節目播出都有很多觀眾罵我，罵得我都想哭，但我又不敢哭，怕他們說我假哭」。

黃聖依在《乘》中曾被批假喊。（影片截圖）

黃聖依又在脫口秀中表示，自己在《乘》中給人的印象不好，包括穿了一條很難看的裙子，別人為她拎鞋及遞牛奶時沒有道謝，「昨天我對你愛搭不理，今天我向你說對不起」，但她表示如果能再來一次，她還是會選擇穿那件裙子，不過會自己拿牛奶。

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她亦提到了與老公楊子的相戀點滴，她坦言對方的第一印象並不好，「很囂張，很愛顯擺」，和他第一次見面，對方遞來的名片上只有四個字「霸道總裁」，而且還把「霸」字寫錯，她指對方根本不霸道，而是一個的「鐵憨憨」，送禮只送會升值的東西，因此比起鮮花，他更喜歡送古董花瓶，「這個花瓶會升值……好像是在說我。」黃聖依大方嘲弄自己被封為「花瓶」的黑歷史。

黃聖依自從嫁給楊子之後，多次被懷疑帶資金進入劇組，她在脫口秀指帶資進組的是楊子並不是她。當時楊子為了見她一面，每天從上海開車3小時到橫店，再開3小時車回上海，因此楊子最後乾脆自己帶資進組、當起演員，黃聖依對此也下了註解：「最長情的告白是陪伴，最長情的陪伴，是帶資陪伴。」這翻自嘲引來觀眾大笑。