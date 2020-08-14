台灣組合F4成員近況逐個睇　言承旭爆肌、朱孝天健康出現問題

台灣男子組合F4曾紅遍亞洲，成員言承旭、朱孝天、周渝民（仔仔），吳建豪憑出演2001年偶像劇《流星花園》而爆紅。事隔19年，他們四位各自有不同發展，昔日的男神近況又如何呢？

F4憑出演2001年偶像劇《流星花園》而爆紅。（網上圖片）

言承旭變爆肌型男

言承旭雖然已年屆43歲，不過無論樣貌，又或是身形都Keep得非常好。在內地新劇《我好喜歡你》中，他要和細自己20歲的女主角沈月談情，為了以最佳狀況示人，他努力鍛練令自己看上去更年輕。

43歲言承旭變爆肌型男。

在劇中言承旭更有一場半裸出浴戲，他大曬爆肌身形，八嚿腹肌令觀眾睇到嘩嘩聲！之不過，他在背後亦下了不少苦功，每天至少健身三小時、跑步、以及吃淡而無味的健康餐，最後成功練出最強Body。

點撃睇言承旭爆肌演出：

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朱孝天健康出現問題患「纖維肌痛症」

相反，41歲的朱孝天健康不幸出現問題，患上「纖維肌痛症」導致身形時肥時瘦而無法拍劇，而且運動後的傷口亦無法自動癒合，求醫檢查才發現基因有缺陷。2016年，朱孝天與內地女星韓雯雯結婚，不過他擔心會將病遺傳給下一代，和太太商量後決定先雪卵，將來或者會領養孩子。

點撃睇以前同而家的朱孝天：

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周渝民人氣、顏值依然高企

同樣已婚的還有39歲的周渝民，2015年與台灣女演員喻虹淵結婚，肓有一女的仔仔婚後減少幕前演出，直到近年拍攝內地電視劇《烈火如歌》、《櫃中美人》等等。台灣粉絲表示非常想念仔仔，有傳《流星花園》導演蔡岳勳有意邀請仔仔出演新劇，如果消息屬實，相信最開心一定是粉絲們。步伐沒有年輕時那麼快，但仔仔的人氣同顏值依然高企。

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吳建豪成潮流達人創立自家品牌

而42歲的吳建豪於2013年與新加坡棕櫚油百億千金石貞善結婚，可惜婚姻僅僅維持5年便告吹。回復單身的他全情投入工作，除了專注拍攝電影外，仲成為時裝設計師創立自家品牌，主打街頭服路線，連日本時裝大師山本耀司都找他合作，非常厲害。最近他跟李燦森及吳亦凡主持綜藝節目《潮玩人類在那裏》，主題圍繞年青設計師及最新潮流。