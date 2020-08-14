多圖︱黃嘉雯不及歷屆港姐冠軍？　坐足成年冷板凳：唔覺自己黑仔

無綫（TVB）大騷《2020香港小姐競選》將於本月30日舉行決賽，當晚除了揭曉三甲殊榮花落誰家，去年的港姐冠軍黃嘉雯（Carmaney）亦會正式卸任，親手為應屆冠軍戴上后冠。

說黃嘉雯是近年最黑仔的港姐冠軍絕不為過，同樣貴為冠軍的師姐麥明詩、馮盈盈和陳曉華當選後工作不斷，未曾卸任已常在綜藝、劇集中亮相，可是黃嘉雯至今仍然在「等機會」狀態，僅在少數宣傳活動中現身。

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當然，黃嘉雯所遇到的環境比起一眾前輩更加艱辛，社會氣氛、新冠肺炎（COVID-19）肆虐或多或少對其發展有所影響。可能是卸位在即開始感到危機，她比起之前更加落力宣傳兼裝備自己，不但密密在Instagram曬靚相，又重新經營YouTube頻道，近月更報讀寵物美容課程，疑似開始諗定後路。

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不過，黃嘉雯接受《香港01》訪問時便否認諗緊後路：「唔會轉行！（愈近卸任愈覺得有前途危機？）又唔會，反而係覺得卸任後可以試其他唔同類型嘅工作，其實好多師姐都係當選後一年先陸續拍劇、做節目，我相信準備好自己總會有機會。」

至於報讀寵物美容課程，是因為純粹喜歡幫寵物扮靚，所以才趁機寓學習於娛樂，最近亦有上戲劇班和學騎馬，以及私下做義工，諗盡方法利用「等機會」的空檔時間去增值自我。

黃嘉雯近月努力學習寵物美容，利用「等機會」的空檔裝備好自己。（Instagram/@carmaneysantiago）

受各種條件影響等足一年，正常人或會覺得灰心、時運低，但黃嘉雯卻來得正面，可能這就是港姐冠軍的心態：「我唔會覺得自己黑仔，我相信各行各業都面對緊同樣嘅問題，所以大家都撐住支持落去，而家最緊要都係身體健康。（收入OK？）好彩仲有廣告工作，同埋公司都有節目畀我哋做嘉賓，所以我都還可以。」

黃嘉雯今年有份拍攝大角咀一個樓盤廣告。（Instagram/@carmaneysantiago）