「渣男」周永恆涉打鬥後跪拜警察　准保釋案件延至9月再審

曾自稱「人渣」、有「世紀賤男」之稱的36歲周永恆，去年12月10日凌晨時份涉嫌在尖沙咀樂道的一間便利店與一名李姓男子打架，警方到場後，周永恆被影到突然跪拜警察近3分鐘，可是警方仍然將其拘捕，並落案起訴一項非法打鬥罪。案件今（13/8）於九龍城裁判法院提堂。

周永恆去年12月和一名男子打架，被起訴一項非法打鬥罪。（資料圖片）

早上9點左右，戴着透明面罩和口罩的周永恆以一身黑色裝扮到達法院。上庭時周永恆略顯緊張，不時四處張望。辯方發言時指，警方呈上便利店的閉路電視片段中，有檔案未能開啟，故法官同意押後案件至9月17日再訊。周永恆在律師陪同下離開法院，他接受傳媒訪問時透露，因為有閉路電視片段，故不擔心判刑。此時律師立即提醒周永恆不應多說，故他馬上封口，最後僅表示：「多謝關心，拜拜。」

周永恆劣跡斑斑，多次行為不當。（視覺中國）

劣跡斑斑的周永恆不但曾婚內出軌及家暴前妻趙頌茹（Yu）；更曾登Yu娘家吐口水用粗口辱罵外父外母，甚至以WhatsApp恐嚇殺死妻女及自殺，最終涉嫌刑事恐嚇被拘捕，及後被判普通襲擊罪成，因而獲得「世紀賤男」稱號。

同場加映：【多圖】王曼喜IG曬同女友激吻照 極火辣大膽閃盲網民