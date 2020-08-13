【多圖】王曼喜IG曬同女友激吻照　極火辣大膽閃盲網民

撰文：李婉文
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王敏德（Michael）和名模馬詩慧（Janet）的大女王曼喜（Kayla）經常在社交平台分享美照，並且抒發自己的感受。周四（13日），Kayla在IG貼上穿上一條吊帶連身裙的照片，引用了一句說話︰「Beauty is about finding the right fit, the most natural fit.（美麗是關於找到最合適的，最自然的。）」Kayla的朋友留言指︰「Hi. also need that wall for my ootds, I'm coming now.（我都需要這一幅牆來拍OOTD的照片，我要來了。）Kayla回道︰「hahaha you will be surprised to know where that actually is.（哈哈當你知道這是哪裏時，你會感到很驚訝。）」究竟是哪裏呢？
Kayla覺得最合適自己的就是美麗的。（Instagram@kaylaiw）
Kayla較早前又貼了跟穩定交往中的的女友攝影師Elaine Chen的合照，二人一時在擁吻一時在甜笑，甜到漏，而且也相當火辣大膽！
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同場加映，Kayla細妹王麗嘉（Irisa）嘅靚相︰
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