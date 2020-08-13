【反黑路人甲】致敬周星馳　《喜劇之王》編劇李敏親解茄蛋飯玄機

由王浩信、張振朗、馮盈盈、湯怡及高海寧主演的無綫（TVB）電視劇《反黑路人甲》開宗名義向經典電視劇和電影致敬。前晚（12/8）播出的一集中，王浩信便與江富強重演《喜劇之王》「外賣仔」一幕，一句典對白「你唔係外賣仔」更勾起香港人的集體回憶。 而《喜劇之王》的編劇之一李敏接受《香港01》訪問時，更透露了更多這場經典戲份的細節：「如果我冇記錯間屋在九龍塘。我提議過用閉路電視式嘅視點來處理開槍殺人的情節， 有部份高角度影落去嘅鏡頭都有呢個感覺，因為閉路電視同監察罪案息息相關。」

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談起在《喜劇之王》擔任導演、編劇及主演的周星馳有否修過改這場戲，李敏說：「邊有老闆唔改嘢㗎，未見過。我記得呢套電影嘅第一場寫咗五次，當年仲係手寫原稿紙，再Fax（傳真）畀星爺。」

問到在電影公映、被大眾記住的片段與初稿的差距會否相差很遠，李敏就說：「唔太記得改過幾次，但我估唔係太多次，因為時間關係，都開機了；而且呢場戲我冇改得好痛苦嘅回憶。我記憶中這場結局當時已有大方向、有Flow，只是細節上會因應現場環境微調。」

李敏難忘在拍攝外賣仔戲份當天周潤發（發哥）前往探班。（電影圖片）

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蕃茄炒蛋飯除了是周星馳到場的藉口，更收藏了後來鎗戰要使用的手槍，是為這場戲不可或缺的元素，李敏更對這個「重點角色」念念不忘！明明茶餐廳有很多招牌菜可選擇，「男人的浪漫」豆腐火腩飯、乾炒牛河等，為何偏偏是平凡兼家常不過的蕃茄炒蛋飯？李敏就解話純粹為個人喜好：「現實中每次開工叫外賣，同事都知道我只叫一種飯盒，就係蕃茄炒蛋飯！」

李敏又指另外兩個原因與在片場的工作有關：「方便進食節省時間，開工時腦袋已經很累，不想考慮咀嚼食物的問題；其二是點其他食物茶餐廳有機會沒有，問來問去很浪費時間，怕煩，但蕃茄炒蛋飯就一定有供應！」而第三個原因她借吳孟達之口在電影中說了出來：「清清哋幾好吖，蕃茄有益啊，維他命C特別高！」