胡杏兒鍾嘉欣得閒約唱K　合唱對方出道歌回憶友誼點滴好有愛

鍾嘉欣（Linda）早前由加拿大返港，準備開拍無綫新劇《兒科醫生》（前名《兒童醫院》），但礙於疫情之下，劇集要推遲開鏡。不過嘉欣都有搵節目消磨時間，日前約埋好友靚媽胡杏兒一齊唱K，二人更將合唱片段上傳到社交網站。

嘉欣和杏兒在社交平台分別上傳合唱對方的出道歌，她們結緣於2006年，一同做樂壇新人，《幸而》是杏兒的出道歌，而嘉欣的第一首歌則是《發誓》，兩首歌都收錄在唱片《金牌女兒紅》中。

嘉欣上傳與杏兒合唱的《幸而》片段到社交平台，用英文留言說：「《幸而》是這張唱片中我最喜歡的歌，之後在2008年，我們都正式成為歌手，2011年合作演出電視劇《耀舞長安》，開展我們之間的友誼。」嘉欣表示很高興可以在香港與好友杏兒唱K，也很感恩這段友誼仍在。

胡杏兒和鍾嘉欣因合作電視劇《耀舞長安》開展友誼。（影片截圖）

而杏兒則上傳嘉欣的出道歌《發誓》，她留言大讚嘉欣是一個善良的女生，值得擁有目前的一切，「我們現在歲數大了，過去我們那些瘋狂工作的日子都已過去，而你生活在世界的另一端，我們仍能一起合唱我們的第一首歌，這絕對是一個值得紀念的時刻。」想不到二人原來這麼要好，嘉欣更留言叫杏兒「大佬」，看來真係好Friend！

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