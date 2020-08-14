半百藤原紀香23年後再上綜藝　樣貌蒼老難逃歲月催促

日本昔日的性感女神藤原紀香，自從出嫁升級做人妻之後就鮮有推出作品，專心在家做幸福少奶奶。近日罕有地相隔了23年，再上綜藝節目《Downtown Dx》做嘉賓，還大方地同大家分享保養心得，身材雖然保持得不錯，不過樣貌就已經不同往日，顯得有些少蒼老，一代女神都難逃歲月的催促。

藤原紀香從前好靚。（網上圖片）

即將在下年6月踏入50歲的藤原紀香，目前身材比例還是不錯的。在節目中身穿露肩裝的她還不忘曬白滑長腿，整個打扮猶如少女般，其實要維持這個身材她亦下了不少功夫，除了注重飲食要有規律，就好似早上9點就要自製一杯水果加蔬菜，多達十種食材攪拌而成的飲料之外，還積極做運動，在健身的時候會在手腳位置加上壓力輔助帶，而且還規定一星期要做三次，如此一來肌肉量足夠結實，身材就會維持得好好。

藤原紀香肌膚狀態仍然好好。（影片截圖）

飲食亦好健康。（影片截圖）

在節目中還播放了藤原紀香26歲時上《Downtown Dx》的畫面，當時的她非常青春活潑，但是外貌同現在就相差甚遠。眼見她臉部肌膚有些少鬆弛，在笑的時候更明顯，不過已經比起年初時她拍另一綜藝節目，身材暴脹現雙下巴的情況已經好很多。但無論如何，藤原紀香已經年近半百，身材還這麼好亦稱得上是「美魔女」的。

年初的藤原紀香。（網上圖片）

26歲的藤原紀香。（影片截圖）